Cárcaba ofrece diálogo para la elaboración del Presupuesto que contará "al menos con los mismos recursos que el actual"

"Intentaremos hacerlo de la mejor manera posible y siempre con las máxima responsabilidad", ha dicho Cárcaba, que ha indicado que el cálculo global que ha llevado al Estado a fijar la tasa de referencia del 2,2% del PIB para el déficit de las CCAA se basa en que "al menos se pueda partir de un presupuesto similar del que disponían en el ejercicio 2020, lo que supone mucho más de lo que se preveía hace una semana".

Ana Cárcaba ha destacado el esfuerzo que su gobierno quiere hacer en la búsqueda del diálogo y ha indicado que el Presuipuesto "no va ser impuesto sino negociado y en el que todos los gfrupos podrán dar sus aportaciones. "Vamos a buscar la máxima participación posible para el destino de los recursos que proceden los fondos europeos y que esa utilización marque lo que queremos que sea el futuro de la región".

No obstante ha indicado que "no prevén grandes tensiones presupuestarias", ni está en la mente del Ejecutivo una reforma fiscal para paliar la merma de los ingresos porque "consideran que no es el momento de llevar a cabo una reforma en profundidad".

La consejera ha indicado que aún es muy pronto para saber lo que va a ocurrir y por tanto las decisiones deben estar siempre regidas por la prudencia. Así ha indicado que "no pueden plantear un presupuesto demasiado elevado" ya que siguen vigentes algunas medidas derivadas de la Ley de Estabilidad presupuestaria que hay que seguir respetando aunque se hable de suspensión de reglas que dan cierto margen.

Cárcaba ha recordado las principales cifras del gasto asociado a la pandemia que ha cifrado en 178 millones de euros y por otro a la pérdida de ingresos que superaría los 143 millones de euros.

Así ha insistido en que esas cifras "les hacen anticipar el complicado escenario presupuestario", aunque a día de hoy y tras la celebración el lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se enfrentan al mismo "con más confianza". Todo ello después de que se confirmase la propuesta de suspensión de las reglas fiscales y el objetivo de déficit se ha sustituido por una tasa de referencia que se ha situado en el 2,2% del PIB. Ha indicado que además el Estado ha propuesto asumir la mitad de esa tasa, el 1,1%, a través de endeudamiento que sería transferido a las CCAA.

Ana Cárcaba ha recordado además que se les ha proporcionado también información sobre los fondos de compensación y se estima que la participación de Asturias será aproximadamente del 2%.

Cárcaba ha comparecido este miércoles en la Comisión Especial No Permanente de Estudio de la gestión de la crisis provocada por el COVID-19 para explicar las medidas puestas en marcha desde su consejería y para cuantificar el impacto de la crisis sanitaria en las cuentas regionales.

DONACIONES ANÓNIMAS

Cárcaba también ha dado cuenta de las cifras de las aportaciones anónimas para luchas contra la crisis del coronavirus. La consejera ha indicado que se han registrado "pequeñas y numerosas" que han permitido recaudar cerca de 140.000 euros correspondiente a 249 donaciones de personas anónimas, asociaciones o empresas que de manera altruista han querido poner su granito de arena para paliar los efectos de la crisis.