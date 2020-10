Detingut a Girona el presumpte autor de l'homicidi de Rojals quan tractava d'eixir del país

El succés es va produir el les 02.30 hores del passat 1 d'octubre, quan els veïns d'una urbanització de la localitat de Rojals van donar la veu d'alarma perquè un home demanava auxili mentre sagnava abundantment. Quan tractaven de telefonar per a sol·licitar una ambulància, l'home es va esvair, va perdre el coneixement i va caure desplomat en la vorera.

Fins al lloc es van desplaçar efectius de la Guarda Civil i de la Policia Local que no van poder fer gens per la seua vida. Immediatament, l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Guardamar va iniciar una investigació per a esbrinar el que havia ocorregut.

Segons han pogut constatar els agents, els dos implicats es trobaven reunits amb altres dos persones en l'interior d'una vivenda de la localitat de Rojals (Alacant). Durant la trobada, es va produir una discussió entre ells, i un d'ells va assestar una punyalada en el coll a la víctima, que li va produir una hemorràgia que li va provocar la mort.

Posteriorment, l'autor va fugir en un vehicle amb la intenció d'eixir del país. No obstant açò, la nit del 2 d'octubre, en un dispositiu de vigilància a Girona, la Guàrdia Civil va detindre el presumpte autor de l'homicidi.

Es tracta d'un home de 38 anys, de nacionalitat britànica que ha sigut posat a la disposició del Jutjat de Torrevella (Alacant), el qual ha decretat el seu ingrés a la presó provisional sense fiança. La víctima era un jove de 21 anys, també de nacionalitat britànica.