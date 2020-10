Una delegació d'empresaris xinesos s'interessa pels polígons industrials de Xirivella (València)

Coordinada per l'alcalde Michel Montaner, el fi últim de la visita era conéixer l'oferta de sòl industrial disponible i els usos permesos en cada polígon, segons ha informat el consistori en un comunicat.

La delegació xinesa, composta per empresaris d'implantació nacional i internacional, ha rebut informació tècnica sobre activitats possibles facilitada per l'Oficina d'Urbanisme i el compromís d'assistència per part de l'Agència de Desenvolupament Local.

L'empresariat xinés establit a València pretén afermar la seua expansió amb noves localitzacions per a l'emmagatzematge i distribució 'en línia' de les mercaderies importades de la Xina a través de València Port, primer port d'Espanya i cinqué d'Europa en tràfic de contenidors, encara que també es manifesta "obert" a altres projectes, com pot ser la indústria d'assemblatge.