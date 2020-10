Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, da positivo por coronavirus

Uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Stephen Miller, ha confirmado que ha dado positivo en la prueba del nuevo coronavirus, según ha informado él mismo a través de un comunicado.

La noticia llega cinco días después de que se hiciese público el positivo de Donald Trump y su mujer en la misma enfermedad. El presidente ha estado ingresado en el hospital militar Walter Reed durante tres días, recibiendo el alta el pasado lunes en medio de un planeado show mediático.

Trump ha insinuado en una comparecencia tras abandonar el hospital que "quizá sea inmune" aunque todavía está contagiado y dentro de peligro. En uno de sus controvertidos tweets intentó minimizar el impacto de la noticia restando importancia a la enfermedad: "¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo a la COVID. No dejen que domine sus vidas".

Contagios en su entorno

Además del presidente, varias personas de su equipo han dado positivo en la prueba de coronavirus. Bill Stepien (su director de campaña electoral), la asesora Kellyanne Conway, el senador de Wisconsin Ron Johnson y la primera dama Melania Trump, entre otros.

Ahora, Stephen Miller se suma a la lista. Miller formó parte de la comitiva del presidente estadounidense durante un mitin celebrado hace una semanas en Minesota, del cual regresó presentando síntomas una de las principales asistentes de Trump, Hope Hicks, quien horas más tarde acabó confirmando que había dado positivo.

"Durante los últimos cinco días he estado trabajando de forma remota y me he aislado, dando negativo todos los días hasta ayer. Hoy di positivo por COVID-19 y estoy en cuarentena", ha dicho Miller, conocido por ser uno de los asesores del presidente Trump en materia de inmigración.