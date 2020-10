Muere el cantante Johnny Nash, famoso por 'I Can See Clearly Now', a los 80 años

El cantautor Johnny Nash, conocido por su éxito internacional del 1972 I Can See Clearly Now, ha fallecido a los 80 años en su casa de Houston, Texas, según confirmó su hijo a la CBS de Los Ángeles.

Según el comunicado, el fallecimiento se produjo por "causas naturales".

I Can See Clearly Now fue número 1 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo en el primer puesto durante cuatro semanas y vendió más de 1 millón de copias.

Nash también cantó el tema de apertura de la serie de dibujos animados The mighty Hercules, que se emitió en la década de 1960.

Aunque su carrera empezó en el género del Pop en los años 50, tras un revelador viaje a Jamaica en 1968 se decantó por el genero del reggae.

Nash es considerado uno de los primeros cantantes no jamaicanos en grabar música reggae en Kingston, Jamaica.

En 1960 él y Danny Sims habían fundado el sello JAD Records y mientras vivían en Jamaica ficharon a grandes superestrellas como Bob Marleyy The Wailers.