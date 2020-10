Celia Villalobos, en 'MasterChef': "La mejor forma de ser ministro es no hacer nada, dejar los problemas al siguiente"

Celia Villalobos vivió su programa más tenso de lo que va de edición de MasterChef Celebrity. La expolítica comandó uno de los grupo en la prueba de exteriores y la presión por los enfrentamiento con sus compañeros casi puede con ella. Sin embargo, salió victoriosa del dueloy pudo salvarse, una semana más, de la prueba de eliminación.

Gracias a ello, pudo vivir esa última prueba relajadamente desde el balcón de las cocinas, donde confesó a Florentino Fernández lo que para ella significa la cocina.

"A mí me salvó", reconoció la andaluza. "De pronto, una mañana, la nada. Me echaron del Gobierno. Era una diputada, no había nada que hacer".

Pero la cosa no quedó ahí. Preguntada por el humorista por el horario que maneja un político en acción en primera línea, Villalobos respondió sin tapujos. "Yo conozco a ministros que dicen que, la mejor forma de serlo, es no hacer nada, dejar los problemas para el siguiente y tú pasar desapercibida. Se mantienen cuatro años como ministros".