Yun reaparece tras su expulsión de 'La isla de las tentaciones' con un mensaje sobre Mayka, Marta y Tom

Este martes, Telecinco emitió en su prime time el debate de La isla de las tentaciones, presentado por Carlos Sobera. Entre los colaboradores recurrentes de los realities de la casa, como Nagore, Suso, Fani y Kiko Matamoros, hubo una invitada muy especial: Yun, tentadora de La isla de las tentaciones 2.

Desde que apareció por primera vez en el programa, se ganó el cariño del público, que comenzó a hacer memes sobre ella sin parar y a reclamar que tuviera más presencia en cámara. La joven, pese a que en La isla de las tentaciones pasó bastante desapercibida hasta que los chicos decidieron su expulsión, tuvo mucho que decir en el debate.

Además de explicar que era su primer programa de televisión y que por eso había tenido un perfil tan bajo, opinó sobre muchas de las controversias del formato, aportando su particular punto de vista, pues había vivido en primera persona parte del mismo.

"Pablo me cayó genial, me dijo que no quería entrar en el programa, que fue por Mayka. Ella está haciendo un papelón por fama, porque al principio no quería escoger a Óscar y luego lo cogió, sabiendo que dio mucho bombo en la edición pasada".

Sobre Tom, dijo que no le pareció normal que este se implicara tanto en la fiesta que celebraron después de que Melyssa visitara Villa Montaña en tan mal estado y que, justo después, besara a Sandra. "Eso es porque no la quiere demasiado", opinó.

También comentó que su favorito era Ángel, pero que estaba profundamente cohibido por su novia, Inma, con quien abandonó al poco tiempo de iniciar el programa. Decidida a no dejar títere con cabeza, expresó que Patricia no le caía bien, le parecía "muy falsa" y que no se creía su interés por Lester. Por último, comentó que Marta era "todo show y montaje, una dramas".