Andrea se viene abajo al recordar que Óscar también participa en 'La isla de las tentaciones'

Si ya en su entrevista de bienvenida, Andrea Gasca mostró claramente lo mucho que le importa Óscar Ruiz, el tentador de La isla de las tentaciones con quien la catalana mantuvo una relación hasta justo un mes antes de entrar en el reality de República Dominicana, esta vez se ha emocionado al hablar de ello en Villa Montaña.

Ocurrió en una conversación con, entre otros, Lester y Sandra. "Si veis que alguna vez no estoy mucho con vosotros o no me relaciono... es porque estoy muy agobiada por Óscar... vengo a tentar y estoy aquí llorando", dijo.

"Claro, es que para ti es casi como para los chicos de esta casa, porque no erais pareja, pero lo habíais dejado hace muy poco", reflexionó Sandra Pica, la tentadora que mantiene un idilio con Tom.

Por ello, Gasca tuvo un momento de debilidad cuando vino a su mente que Óscar está rodeado de chicas en Villa Playa. También se mostró muy indignada al recordar el reencuentro que tuvo con él antes de incorporarse a La isla de las tentaciones 2:

"Se sentó diciendo que me había confundido, que él solo quería tomar un café como amigos. Y no. Si hemos discutido, hablamos cada día y te pones celoso si ves cosas mías o al ver que hablo con otros chicos, no me dejes así", dijo con amargura.

Desde el plató del debate presentado por Carlos Sobera, Fani Carbajo sacó la cara por su amiga y excompañera de reality: "Desde que salimos de La isla, las dos hemos sido muy amigas, como uña y carne, y sé que él le ha hecho muchos feos, como que, cuando ella cogía un tren para visitarle en Málaga, le daba largas y la tenía horas esperando".