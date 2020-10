La emotiva despedida de Raquel Sánchez Silva de 'MasterChef Celebrity'

Este martes se emitió una nueva entrega de MasterChef Celebrity. Entre fogones, un esperado acercamiento entre Celia Villalobos y Yolanda Ramos y mucha tensión, se desarrolló un programa cuyo detonante fue la expulsión de Raquel Sánchez Silva.

Ocurrió en el reto final, contra Josie y Raquel Meroño, pero la periodista había presentado resultados bastante ajustados en las dos pruebas de eliminación. Y es que, los peor valorados de la prueba en exteriores tuvieron que preparar platos de paté con mermelada.

Pero Raquel Sánchez Silva, Josie y Raquel Meroño tuvieron que esforzarse otra vez, en esta ocasión, replicando un plato de huevo en baja temperatura con patatas y jamón serrano realizado por uno de los jueces: Jordi Cruz.

Tanto él como Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez coincidieron en que, desde su perspectiva, ninguno de los tres aspirantes se ganaron la salvación. Por ello tuvieron que ponerse una vez más a los fogones, y el mejor valorado fue Josie.

Por el contrario, Raquel Sánchez Silva fue la que más fallos acumuló en comparación con sus compañeros y, muy emocionada, dejó su delantal sobre su mesa. En una alusión directa a su papel como presentadora de Maestros de la costura, comentó: "Ahora voy a poder entender mucho mejor a los concursantes. Estoy muy acostumbrada a las críticas, las vuestras me han dolido por querer hacerlo mejor, pero no porque me las tome mal. Las vuestras han sido preciosas".

"Lo más duro es separarme de vosotros". La despedida de @raqsanchezsilva nos ha emocionado profundamente a todos https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/xvb3p2M1SO — MasterChef (@MasterChef_es) October 6, 2020

"Solo puedo daros las gracias por haberme acogido. Ha sido una oportunidad increíble. Volvería empezar en todas las ediciones. Me he sentido fenomenal y lo más duro es separarse de ellos", añadió, mirando a sus compañeros.