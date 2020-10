La confesión de Motos a Carmen Maura: "'El hormiguero' tiene 15 años y hubo un momento en el que dije: A tomar por..."

Carmen Maura fue la protagonista de El hormiguero este martes, al que acudió para presentar su nueva serie, Alguien tiene que morir, que se estrenará el próximo 16 de octubre en Netflix.

La madrileña sorprendió a Pablo Motos admitiendo que, pese a haber trabajado en más de 150 películas, "soy muy sencilla como intérprete, como no he ido a cursos... no estudié para ser actriz. Me habría gustado ir con mi block y tomar apuntes.".

El valenciano dio paso al tráiler de la serie que, tras verlo, señaló cariñosamente que "tú no habrás estudiado para actriz, pero invito a cualquiera que se ponga en casa frente a un espejo y diga esa misma frase, alguien tiene que morir, y que pase lo que pasa en ese vídeo ¡cabrona!".

Maura también comentó que al presentador se le nota en la cara cuando no está cómodo en una entrevista: "Se te ve todo en la cara. Cuando veo tu programa, si te enchufan un primer plano se te lee si estás pensando que el invitado se está alargando o no tiene gracia".

"Antes me preocupaba más. Este programa tiene 15 años y hubo un momento en el que dije: ¡A tomar por culo! Ese fue el momento que decidí que, si me estoy aburriendo, lo estoy haciendo; si me divierto, lo hago; y si estoy cabreado, pues lo estoy", afirmó Motos.

Tras el comentario del presentador, la actriz añadió que "te tengo muy calado, pero también te veo con un punto de ternura porque hay días que estás incómodo, pasándolo mal. Pasó el último día que vino Miguel Ángel Revilla, que estuvo más espeso de lo normal. Te lo noté yo, y toda España".

"Con Revilla siempre me lo paso bien, hay una pelea entre que yo quiero que haga una cosa y él no la hace...", comentó el presentador, pero Maura aclaró que "si a mí el presidente de Cantabria me cae muy bien, pero ese día debía de venir de mal humor".