Carmen Maura, en 'El hormiguero': "Antonio Resines es el actor con el que más veces he estado en la cama"

Entre los dos suman más de 300 películas y son dos de los intérpretes más conocidos de nuestro país, pero Carmen Maura desveló este martes enEl hormiguero un dato que los espectadores desconocían sobre ella y Antonio Resines, colaborador del programa de Antena 3.

La actriz visitó a Pablo Motos para presentarle su nueva serie, Alguien tiene que morir, que se estrenará el próximo 16 de octubre en Netflix. Además, se encuentra inmersa en la grabación de la ficción Deudas, en la que comparte varias escenas con Resines.

El actor volvió a aparecer en El hormiguero con la misma sección de la temporada pasada, pero con un nombre diferente, ya que ahora se llama 'El justiciero Resines'. En ella, las hormigas le plantean preguntas o situaciones y él tiene que decidir si le gustan o no, lo que hacía el año pasado en la sección 'El juez Resines'.

Tras hacer su llamativa entrada en el plató ataviado con un antifaz y la mascarilla, el colaborador se sentó al lado de Maura, y Motos quiso saber la opinión de la actriz: "¿Qué tal es Resines como actor?".

"Es el tipo con el que más me he reído y también es con el que más veces he estado en la cama", afirmó la invitada de El hormiguero, dejando muy sorprendido a su compañero de profesión, al presentador, las hormigas y el público del programa.

La interprete aclaró que "ha sido rodando escenas: ¿Te acuerdas que hemos estado bastantes veces?". El actor contestó que "no sigas por ahí... que sé que sube la audiencia...". Pero Maura añadió que "el otro día, cuando grabó conmigo en Deudas, hacía de antiguo amante".