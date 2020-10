Tu horóscopo diario: miércoles 7 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 7 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te enfades si ves que alguien te hace de menos y te salta en el trabajo, porque en el fondo eso es algo bueno para ti ya que te descarga de labores bastante aburridas. Actúa de manera inteligente y no dejes que tu ego se sienta lastimado.

Tauro

Hoy tendrás un encuentro especial con alguien con quien te entiendes a la perfección y es algo que te dará una buena bocanada de aire fresco porque tu parte intelectual se potenciará mucho. Habrá conversaciones de mucho interés.

Géminis

Logras un propósito que te libera de algún compromiso que no te apetecía nada seguir teniendo porque ya no crees en él como en el pasado. Probablemente esté relacionado con un grupo social o político. Es el momento de hacer otras cosas.

Cáncer

No dejes que te convenzan de una idea con la que no estés de acuerdo. Tu tienes tus principios y eso es lo más importante, y ahora debes defenderlos con toda la energía de la que eres capaz. Por la noche te sentirás libre de ciertas ataduras.

Leo

Ojo con cualquier exceso en el ejercicio porque ir al gimnasio está muy bien pero no debes querer batir ningún récord. El deporte es liberador, pero eso no significa que pongas en riesgo ninguna parte de tu cuerpo. Piensa antes de pedirle demasiado.

Virgo

No insistas si ves que no eres capaz de convencer a un amigo o una amiga de que lo que le estás diciendo es verdad. Da tiempo al tiempo y verás como al final te tendrá que dar la razón. Es cuestión de paciencia, así que no te precipites ni te estreses.

Libra

Aprenderás de un error que puedes cometer hoy mucho más de lo que crees. Seguramente está relacionado con algo que ocultas a la familia, pero debes comprender que ir por detrás tiene sus desventajas. Plantéate confiar en alguien cercano como intermediario.

Escorpio

Sabrás por fin que hay alguien que ha olvidado cualquier clase de rencor por un tema del pasado que ha quedado ya totalmente solventado. Eso te va a hacer sentir feliz y mucho más libre. Perdónate tu también para reequilibrarte interiormente.

Sagitario

Un amigo de toda la vida te demuestra que sigue estando a tu lado y se pone en marcha para ayudarte en un tema profesional que te está causando ciertos problemas. Eso te dará mucha tranquilidad porque al final conseguirás dominarlo.

Capricornio

Quizá hayas tenido algunos problemas físicos o con el sueño. Es necesario que descanses más y si no puedes que busques alguna solución que te ayude como el yoga o la meditación. Eso te vendrá bien para controlar malos momentos.

Acuario

Debes poner más interés en tener al día todo aquello que compartas con otras personas y si es una vivienda mucho más, porque eso contribuirá a que te encuentres más a gusto en ese espacio. Es importante para tu bienestar.

Piscis

Retomas un hábito o una costumbre que un poco por pereza habías dejado, aunque sabes que te conviene para tu salud o para sentirte con más equilibrio interior. Es una decisión estupenda que te va a traer beneficios incluso en tu imagen.