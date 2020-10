Foro pide aclarar que arquitectos que asesorarán sobre la Peatonalización del Muro lo hacen a título individual

"Queremos contribuir a proteger la imagen de neutralidad que debe tener una entidad que ejerce funciones públicas como es el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias", ha defendido Barcia, según una nota de prensa de Foro.

"Está claro que la peatonalización del Muro es una decisión política y no técnica", ha asegurado el edil, quien ha considerado que "la estrategia de involucrar al Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en este asunto político, en lugar de traer 'siete arquitectos' (con nombres y apellidos) que estén en contra del tráfico en el Muro, nos parece un error que el Gobierno debería enmendar cuanto antes".

Barcia ha justificado que quizás la Junta Directiva del Colegio aun no es consciente de lo que está haciendo y del perjuicio que para su institución y para sus colegiados implica aceptar esta invitación "envenenada" del Equipo de Gobierno local, según él.

"Entendemos la voluntariedad y las ganas de ayudar de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos en los asuntos políticos, que quizás, incautamente están siendo vistos por ellos como asuntos técnicos y de ahí su involucración", han apuntado.

"Pero no se nos puede escapar que este Colegio Profesional no es una entidad privada, no es una empresa o una asociación que libremente toma sus decisiones como estime oportuno y donde sus miembros se pueden ir si no están de acuerdo con las decisiones tomadas, sino que se trata de una entidad de derecho público que ejerce funciones jurídico-privadas y que tiene delegadas algunas funciones públicas", ha agregado a continuación.

Barcia ha insistido en que por mucho que se quiera "vestir" con grupos de trabajo, convocatorias del Consejo Social, Colegio Oficial de Arquitectos o expertos en la materia, entre otros, está claro que la peatonalización del Muro es una decisión política y no técnica, que ya ha sido tomada por el equipo de Gobierno.

Ha augurado, en este sentido, que el Grupo de Trabajo del Consejo Social concluirá con un resultado que ya se conoce y que es, según él, la peatonalización total del Muro.

Incluso se ha atrevido a aventurar que la peatonalización, o al menos su proyecto, se iniciará poco antes de las próximas elecciones, "dejando hipotecado el Ayuntamiento y empantanada la ciudad, y poniendo más difícil la reversión de las obras en caso de que el siguiente Gobierno quiera hacerlo", ha advertido.

Barcia ha dejado claro que respetan la inclusión de Marcos de Balbín Pacios en el Grupo de Trabajo del Consejo Social que decidirá la peatonalización del Muro. Es más, le ha deseado la mejor de las suertes tanto a él como al resto de arquitectos que asesoren y colaboren con el Ayuntamiento en este asunto, pero ha pedido desvincular su valoración de la opinión del Colegio de Arquitectos.

En concreto, en el ruego piden que se recomiende, tanto a Balbín Pacios como al resto de arquitectos que acudan al Grupo de Trabajo del Consejo Social con una idea preconcebida en favor de la peatonalización total del Muro invitados o designados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, que enfaticen que asesoran al Ayuntamiento a "título personal", por respeto al resto de sus compañeros colegiados, que no comparten su misma idea.

También deberían de hacerlo, a su modo de ver, para proteger la imagen de neutralidad que Foro cree que debe tener una entidad que ejerce funciones públicas como es el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

En el ruego, también se incluye que en toda comunicación generada por parte del Ayuntamiento relacionada con la peatonalización del Muro, en caso de mostrarse quiénes han asesorado en esta materia, se deje bien claro, con nombres y apellidos, quiénes son los técnicos que han asesorado, recomendado o "vestido" la idea del Gobierno de peatonalizar el Muro, evitando términos genéricos que hagan entender que fue el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias o que engloba a todos los arquitectos de la ciudad.

Unido a ello, Barcia ha mostrado su preocupación por "el uso político al que, en general, estas instituciones se están viendo sometidas en los últimos años por parte de la clase política, que incluso han visto sentencias judiciales contrarias a las decisiones de sus órganos de Gobierno por 'romper con la neutralidad ideológica o política que se espera del colegio profesional', tal y como han concluido numerosas sentencias los Tribunales Superiores de Justicia y el Supremo", ha argumentado.