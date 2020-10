Comité d'empresa d'À Punt rebutja l'"ultimàtum" de la companyia sobre la relació de llocs de treball

Segons han informat en un comunicat, els comités han celebrat una assemblea de treballadors i treballadores al CPP de Burjassot per a exposar a la plantilla el "punt mort" en el qual es troba la negociació i explicar les propostes sindicals per a revertir aquesta situació. Més de 130 treballadors han participat en la trobada, on "s'ha donat resposta als seus dubtes sobre el futur laboral de la plantilla i del projecte d'À Punt".

Les organitzacions sindicals han informat de les conseqüències que, "en cas que es feren efectives, tindrien algunes de les propostes fetes des de la direcció de l'empresa". Concretament, s'ha explicat l'interés "d'unificar diverses categories laborals i alhora modificar tant els requisits com les funcions de moltes d'elles".

Els representants sindicals consideren que "la unificació de categories és contrària a les necessitats d'especialització d'un mitjà de comunicació modern i amb voluntat de lideratge i només atén la voluntat de l'empresa de simplificar i abaratir les convocatòries dels processos selectius".

AFIRMEN QUE L'EMPRESA INTENTA QUE "TOTS PUGUEN FER QUASI DE TOT"

Respecte de les modificacions de requisits i funcions, suposen un "canvi radical" de les quals van ser aprovades per a les borses de treball. Els nous requisits "resulten del tot injustificats si el que es vol és trobar el personal millor preparat". I les noves funcions intenten que "tots puguen fer quasi de tot, incorporant tasques que ni tan sols apareixen en els actuals plans d'estudi de les universitats".

A falta del resultat de la reunió negociadora del pròxim dimecres 7 d'octubre, els representants sindicals han manifestat "la seua voluntat de continuar la negociació i demanen a l'empresa que estudie les propostes entregades en la comissió negociadora durant els últims dies".

Al final, els representants sindicals han criticat la RPT perquè "xoca frontalment amb les legítimes aspiracions de l'actual plantilla i perquè ataca els principis que han de regir un mitjà de comunicació modern, al servici de la ciutadania i que està declarat com un servici públic essencial".

En paraules d'un dels representats sindicals: "L'empresa està fent el camí cap a una externalització encoberta d'un servici públic quan per allò que hauria de lluitar és per un increment de la plantilla que actualment resulta de mínims i per un millor finançament".

Els portaveus sindicals també han exigit que l'empresa "no utilitze el xantatge anunciat que suposaria tornar a propostes inicials (i encara més lesives) en cas que la RPT no fora finalment acordada amb la representació sindical".

En finalitzar l'assemblea, s'ha posat a la disposició dels presents un escrit per a "canalitzar el malestar dels treballadors i treballadores". "Aquells i aquelles que ho desitgen podran firmar i fer arribar al Consell Rector en prova del seu rebuig a la posició negociadora de la Direcció de l'empresa i de suport a les propostes dels Comités", han assenyalat.