9 d'Oct.- Xiquets i turistes aprenen història i patrimoni amb un on està Wally a la valenciana per a buscar a Jaume I

El projecte, de caràcter didàctic, comunicatiu i informatiu, consta de tres elements: una carpeta amb làmines i activitats que es distribuirà en les aules, un joc dirigit als més xicotets que es repartirà en les oficines municipals de turisme i una exposició il·lustrada i itinerant.

Es tracta d'una iniciativa impulsada des de les regidories d'Educació i de Turisme, amb el suport d'Acció Cultural del País València (ACPV), pel 9 d'Octubre. La intenció era promoure activitats alternatives per a treballar durant tot el curs, davant la suspensió d'actes multitudinaris pel coronavirus.

La carpeta reuneix 19 il·lustracions en les quals es pot trobar al rei Jaume I passejant per diversos emplaçaments de València. En aquests dibuixos apareixen edificis i llocs emblemàtics com la plaça de la Verge, el Mercat Central, la Llotja, les Torres de Quart, la Ciutat de les Arts i les Ciències o l'Albufera. És una activitat orientada a xiquets per a treballar-la en classe, amb una sèrie de preguntes sobre els monuments.

'Jaume I passejant per València' continua amb un quadern de butxaca per als xiquets que visiten la ciutat o que siguen residents però vullguen aprofitar els dies de festa per a descobrir i redescobrir els seus racons i la seua història. L'objectiu és reforçar el sentit de pertinença i "millorar l'autoestima de la ciutadania", convidant a les famílies a conéixer el patrimoni amb els seus fills.

El quadernet, en valencià, castellà i anglés, es regalarà a tots els xiquets que visiten les oficines de turisme. Està editat en format de butxaca perquè puguen portar-ho al llarg de tota l'excursió.

"Aquest 9 d'Octubre va a ser diferent a uns altres, però pot ser un bon moment per a passejar per la nostra ciutat i redescobrir els seus diferents racons i elements juntament amb els nostres xiquets i amb Jaume I", ressalta el regidor de Turisme, Emiliano García.

Com a colofó, el tercer element de la campanya és una exposició de les 19 làmines, totes obra del dibuixant Esteban Hernández. Es podrà veure a partir del dimecres 14 d'octubre en la sala d'exposicions de la biblioteca municipal Al-Russafi, un espai que destaca pel seu gran nombre d'exemplars de còmic.

La mostra viatjarà després fins a la nova biblioteca Carola Reig de Benimaclet, com la primera que acollirà després de l'ampliació i modernització de l'espai.

Sota tot el projecte subjau la idea de donar visibilitat al treball dels il·lustradors i enfortir el suport de l'Ajuntament i de la ciutat al món del còmic, explica l'edil d'Acció Cultural, Maite Ibáñez.