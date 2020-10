El cabreo de Pablo Motos con Donald Trump: "No quiero decirlo, pero es gilipollas"

Pablo Motos criticó el pasado lunes en El hormiguero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su actitud irresponsable tras confirmarse su positivo por coronavirus, pues el mandatario salió del hospital militar en el que estaban administrándole un tratamiento experimental para saludar a sus votantes.

El presentador se sentó con sus habituales colaboradores, Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita para comentar en la mesa de debate el comportamiento de Trump, quien este martes ha protagonizado, además, un regreso a Washingtonmarcado por una excéntrica llegada en helicóptero y una retahíla de imprudencias.

"Se ha ido a dar un paseo poniendo en riesgo a sus escoltas. Es que... yo no quiero decirlo, pero es gilipollas", dijo Motos, ya que el republicano se subió a su coche acompañado de sus guardaespaldas, incumpliendo así la distancia de seguridad y poniendo en riesgo la salud de estos trabajadores.

"¿Pero cómo un tío puede provocar tanto odio? No digo odio: ira, inquina, manía, tiña...", añadió el conductor del espacio de Atresmedia. Y es que, según Motos, el mandatario no debería menospreciar la Covid-19. Por ello, zanjó: "Macho, quédate quieto, si has metido la pata ya. ¿Quieres dejar de dar vueltas?".