Casa Caridad obri el seu edifici perquè famílies sense sostre inicien una nova vida i l'Ajuntament li cedeix un solar annex

L'Associació Valenciana de Caridad, Casa Caridad, ha presentat aquest dimarts el seu primer edifici d'habitatges supervisats perquè famílies sense sostre puguen iniciar una nova vida, "independent i autònoma", després d'haver passat per algun servei d'ajuda i acolliment d'aquesta entitat. Es tracta d'un immoble, rehabilitat i situat a la ciutat de València, que compta amb huit cases "totalment equipades" destinades a 38 persones en aquesta situació.

Aquesta iniciativa "pionera", anomenada projecte Fènix Sanchis Bergón i contada en 20minutos fa un any, quan es va testar com a pla pilot, està destinada principalment a dones i famílies amb fills que manquen de domicili i busca "avançar cap a la plena integració social" d'aquests col·lectius. L'alcalde de València, Joan Ribó, i l'edil de Serveis Socials, Isabel Lozano, han visitat aquesta jornada l'immoble al costat del president de Casa Caridad, Luis Miralles, i la seua directora-gerent, Guadalupe Ferrer.

La visita s'ha produït abans que el pròxim 13 d'octubre comencen a habitar-se aquestes cases, que tenen "les condicions d'una llar" completa i habitual "amb l'objectiu d'afavorir l'autonomia i fomentar habilitats de convivència" en una comunitat de veïns per a avançar cap a una plena integració.

Miralles ha explicat que aquest projecte naix a partir de "les experiències recollides a través del departament de Treball Social" sobre "la necessitat de respondre a una demanda d'habitatge social per a les persones allotjades en centres de primera estada com els albergs". "Després de ser atesos en els nostres serveis durant un temps, es detecta la necessitat d'avançar en el seu procés d'integració social plena", ha apuntat en aquest sentit.

Casa Caridad València va posar en marxa en 2018 un projecte pilot d'aquest tipus amb un habitatge en la zona de Benicalap i ha decidit ampliar aquesta experiència amb l'immoble que obri ara donat el "molt bon resultat" obtingut. Miralles ha destacat que per aquest primer espai "han passat 14 persones que han aconseguit tindre una vida autònoma" posteriorment.

"La dificultat de trobar ocupació estable, l'escassetat d'habitatge social, la dificultat d'accés al mercat immobiliari o la pròpia situació de les persones en risc d'exclusió fan necessari aquest tipus d'habitatges", ha exposat el president, que ha detallat que des del Departament de Treball Social de Casa Caridad "es realitzarà un seguiment continu perquè els usuaris vagen assumint totes les tasques pròpies d'una llar amb autonomia i responsabilitat".

Aquests habitatges disposen de saló-cuina i dues o tres habitacions, així com balcons o terrasses. Una d'elles està adaptada i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda, com ha precisat Luis Miralles. El projecte ha suposat una inversió pròxima als 2 milions d'euros i ha sigut sufragat amb els recursos de Casa Caridad, un donatiu particular i la col·laboració d'empreses valencianes.

Ocell Fènix

El president de l'entitat ha explicat que el projecte es diu Fènix al·ludint a l'ocell que renaixia de les seues cendres i amb la idea que els qui visquen en les noves cases puguen eixir de la seua situació de persones sense sostre.

L'alcalde, Joan Ribó, ha coincidit amb Miralles a destacar la intenció que aquests pisos "siguen el pas perquè aquestes persones que han renascut de les seues cendres aprenguen a volar i tornen situar-se en la societat".

"Sabem que és una tasca complexa i dedicarem els recursos que faça falta", ha manifestat, alhora que ha comentat que enguany les ajudes municipals a l'Associació Valenciana de la Caritat aconsegueixen el milió d'euros. "L'ocell fènix és un ocell mític que renaixia de les seues cendres. Hi ha moltes persones que per vicissituds s'han vist al carrer. Es vol tornar-los a situar socialment amb unes condicions de vida dignes" perquè "també renasquen", ha dit.

Ribó ha aprofitat la visita als nous habitatges per a anunciar que l'Ajuntament posarà a la disposició de Casa Caridad --a través d'una cessió, ha apuntat el primer edil, o d'una adquisició, com ha afegit Miralles-- un solar municipal pròxim a aquest edifici amb la finalitat de generar espais d'esbarjo en aquestes cases i traslladar o ampliar altres serveis d'aquesta ONG.

El Consistori ha precisat que aquesta parcel·la passarà a les mans de l'entitat a través d'una cessió temporal d'ús gratuïta per un termini de 30 anys i ha explicat que l'associació va demanar a l'administració local aquest sòl per estar confrontant als nous habitatges supervisats.

"Peça clau"

Ribó ha destacat la "vinculació i treball intens" entre l'Ajuntament i aquesta ONG. Pel seu costat, Isabel Lozano ha considerat que el projecte Fènix és "un recurs fonamental per a València" i "una peça clau dins de tot el sistema de recursos i entitats que treballen a la ciutat per a les persones sense llar".

"L'Ajuntament de València forma part d'eixa xarxa, fa costat a totes les entitats, treballa al costat d'elles. És l'única manera en la qual tindrem èxit i serem eficaços a l'hora de buscar una alternativa vital i una nova vida per a les persones que necessiten el suport de les administracions i entitats per a poder tindre un nou projecte de vida", ha exposat l'edil.