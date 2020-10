Pelayo sube la temperatura en las redes con una foto sin camiseta en plena calle

El verano hace tiempo que quedó atrás, y eso no solo se nota en la vuelta al cole y al trabajo, sino también en la temperatura. Pero eso no le importa a Pelayo Díaz, quien no ve que el frío sea un motivo de peso para no lucir cuerpazo incluso estando en la calle.

No es la primera vez que disfruta de las bajas temperaturas, pues el diseñador publicó anteriormente una foto junto a la modelo Alexandra Pereira caminando por París. El asturiano vistió en la foto un look muy peculiar, pues aunque va abrigado, también lleva el torso al desnudo solo con un pequeño top que no le tapa ni los pezones.

Con unas botas altas negras y unos pantalones y una gabardina de cuero negro, al más puro estilo Matrix, el estilista pasó, bolso en mano, por las calles de la capital francesa.

Muchos fueron los que le escribieron para preguntarle si tenía frío, pues las calles de París en otoño no parecen de lo más calurosas. Pero Pelayo contestó rápidamente a todos los comentarios confirmando que hacía frío: "Gracias a todos los que os preocupáis por mí y por que tenga frío, pero lo cierto es que estamos a 19 grados en París".

Esto no fue un impedimento para volver a mostrarse sin camiseta a pesar del frío, pues este lunes el diseñador subió otra foto desde un balcón de la capital francesa. Con un abrigo puesto por encima, pero dejando al descubierto su torso y sus piercings, el estilista ha vuelto a subir la temperatura en Instagram con una imagen en la que, precisamente, la temperatura es más bien baja.