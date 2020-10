Per províncies, a Castelló s'han administrat s'han administrat 4.169 dosis, a Alacant 10.901 dosis i a València 18.040 dosis.

La major part d'aquestes dosis, el 50%, han sigut administrades a persones amb patologia cardiovascular i respiratòria, com ha sigut habitual en campanyes anteriors de vacunació. Així mateix, s'ha facilitat ja un total de 180.476 cites per a la vacunació per la grip estacional a les persones pertanyents als grups de risc.