Coronavirus.- Ribó sobre les Falles 2021: "Volem fer tot allò que siga possible respectant les normes sanitàries"

20M EP

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha indicat aquest dimarts sobre la celebració de les Falles de 2021 i la possibilitat que no es puguen dur a terme per la Covid-19 i si no hi ha vacuna, que l'Ajuntament d'aquesta ciutat aspira a "fer tot allò que siga possible respectant estrictament les normes sanitàries". "Entre no fer Falles i fer les Falles com sempre, hi ha moltes opcions. Anem a estudiar-les i s'estan estudiant", ha exposat.