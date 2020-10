El hermano de Ana María Aldón sufre un ictus y la esposa de Ortega Cano vuelve a Cádiz urgentemente

La empresaria Ana María Aldón, esposa del extorero José Ortega Cano, ha tenido que volver urgentemente a Cádiz, su residencia familiar, para estar con su familia, después de que su hermano sufriera un ictus.

Según ella misma contaba en sus stories de Instagram, apenas pasó un día en Madrid, pues justo acababa de llegar a la capital por motivos laborales.

"Ni 24 horas en Madrid. Ayer a la una salí de Cádiz y hoy me vuelvo a Cádiz otra vez".

"Tengo un hermano que se ha puesto malito, le ha dado un ictus, pero está estable, está muy bien, se está recuperando, pero eso es motivo para irme y estar al lado de la familia", hacía ver la exconcursante de Supervivientes mientras esperaba para subir al tren en la estación de Atocha de Madrid.

"Sobre todo voy por mi madre, que ya tiene una edad, está malita y ella no sabe que mi hermano está así. Me voy a acompañarla estos días", explicaba Ana María Aldón.

Ella misma explicaba poco después en declaraciones a Europa Press: "Mi hermano llevaba un par de días regular, pero está bien. Mi madre no sabe nada, para que no me preguntéis delante de ella", pedía a los medios.