Samara Weaving, de 'The Babysitter', cuenta que a veces hace de Margot Robbie para no decepcionar a los fans

Margot Robbie es una de las estrellas del momento. Sus múltiples papeles y, sobre todo, su interpretación de Harley Quinn, la han hecho mundialmente conocida. Por ello, están saliendo muchas personas que son físicamente parecidas a ella y que las están parando por la calle.

Está claro que todo el mundo tiene un doble en alguna parte del mundo, pero parece que la actriz tiene más. Uno de ellos es la influencer y modelo británica Robyn Nagioff, pero otro parecido no solo es físico, sino también profesional.

Samara Weaving, actriz de las películas de terror de Netflix The Babysitter o Noche de bodas, guarda una tremenda similitud física con ella, algo que le ha provocado algún que otro problema con los fans por la calle.

Según contó a Daily Mail, la mayoría de veces ella explica que no es Margot Robbie, pero no suele funcionar: "Intento decir que no soy quien ellos piensan, pero como tengo acento australiano la gente sigue pensando que sí soy Margot Robbie pero estoy siendo maleducada con ellos. Así que al final hago como que soy ella".

"No tengo el corazón de decires a los fans que no soy realmente ella, así que simplemente me quedo ahí parada e intento copiar su sonrisa", añadió la actriz, sobrina del también intérprete Hugo Weaving (Matrix, El señor de los anillos).