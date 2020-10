El Ayuntamiento se solidariza con los feriantes y pide a Junta y Gobierno ayudas económicas para apoyarlos

Así lo ha indicado este martes el concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio, José Manuel Higueras, ante la protesta convocada en la plaza de Santa María por la Asociación de Feriantes de Jaén. Según ha informado el Consistorio, se ha reunido con una representación de la entidad organizadora, en su mayor parte de municipios de alrededor de la provincia y con la que la Administración local mantiene una "interlocución constante y fluida".

"Se trata de uno de los gremios más castigados pues llevan un año inactivo, no han podido montar en ninguna feria y obviamente tampoco en la feria de Jaén, que era su último cartucho", ha manifestado. Tras el encuentro, representantes y el concejal han trasladado a los que permanecían concentrados a las puertas del Ayuntamiento algunas de las directrices de la reunión.

Higueras ha transmitido personalmente las intenciones del Gobierno municipal de brindarles apoyo en su actividad. Entre estas acciones de apoyo al gremio, ha planteado la posibilidad de exenciones en el pago de tasas municipales para feria. Igualmente, ha aludido a la búsqueda de fórmulas para, en caso de que la situación sanitaria mejore, incluir la presencia de estos negocios en la programación que se diseñe en los próximos meses, ya que no solo se trata de empresarios que gestionan atracciones sino y también puestos de comida al aire libre y otros.

Desde la Asociación Provincial de Industriales Feriantes se ha agradecido el gesto del gobierno municipal y su voluntad de dialogar para encontrar una salida a la grave crisis que sufren. El edil ha sido el primero en lamentar que no se pueda celebrar la Feria de San Lucas, pero ha incidido en la necesidad de "ser responsables", ya que "no se puede controlar el aforo y la aglomeración en torno a las atracciones y en el recinto ferial".

"No vamos a ser la única capital de España que no la celebra, ya que atravesamos una segunda ola de la pandemia y no es el momento de jugárnosla y terminar cerrando la ciudad, lo que acarrearía unas consecuencias económicas y de otro tipo de extrema gravedad", ha dicho.