Coronavirus.- Feriantes reclaman poder trabajar "con seguridad" ante la "ruina total" con una campaña en blanco

Así lo ha indicado este martes a los periodistas el presidente del citado colectivo, Federico Gaitán, en el marco de la protesta organizada en la plaza de Santa María, frente al Ayuntamiento de la capital. En ella han participado representantes de las "casi 2.000 familias que directa e indirectamente" viven de esta actividad en la provincia, con Torredelcampo y Navas de San Juan como los municipios con una mayor concentración.

"Al final, los ayuntamientos han sido los que no nos han permitido ejercer nuestra profesión porque a día de hoy no hay ninguna ley que nos prohíba poder trabajar", ha afirmado. Al hilo, ha aludido a lugares como Barcelona, Murcia o Valencia, donde está habiendo ferias "con un protocolo de seguridad y no hay ningún problema". Ha defendido, además, que los parques móviles pueden trabajar "igual que están funcionando los parques de atracciones".

Gaitán ha explicado que las "pérdidas son millonarias", ya que la temporada pasada terminó en octubre de 2019 y la irrupción de la pandemia se produjo "con toda la inversión -en aspectos como reparación y mantenimiento de las instalaciones- hecha para poder empezar esta campaña que termina ahora" y en la que "todas las ferias han sido suspendidas".

Ello ha supuesto "una ruina total", según ha lamentado no sin agregar que la mayor parte de los feriantes, "más del 80 por ciento", son "autónomos de temporada y cuando se decretó el estado de alarma les pilló sin dar de alta", por lo que "a día de hoy no tienen ningún tipo de ayuda". "A los que nos pilló dados de alta, estamos cobrando el paro de autónomo, que al final nos queda en casa poco más de 400 euros. Si ellos creen que con eso podemos hacer frente a préstamos, impuestos, hipotecas y mantener nuestra propia casa, que vengan y expliquen cómo", ha dicho.

Así las cosas, ha incidido en que "la feria es totalmente segura" y ha criticado que "los ayuntamientos políticamente han querido quedar bien con la gente sacrificando la feria" y han transmitido a la ciudadanía "una desconfianza" hacia este sector que les "está haciendo mucho daño".

"La ferias que se están llevando a cabo se están llevando con un protocolo que muchos sectores de los que están abiertos no lo están llevando. Somos tan profesionales como cualquier sector de los que hay abiertos hoy día", ha aseverado el presidente de la asociación, para el que es "muy triste" tener sus "negocios encerrados" sin que "nadie dé una explicación convincente" sobre por que no pueden trabajar.