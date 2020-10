Ribó sobre las conclusiones de la comisión de EMT por el fraude: "Plantean voluntad de avanzar en seguridad"

Ribó ha señalado que este informe es "correcto" y ha destacado que a través de él se "hace un estudio serio del tema" y "se abordan los problemas exactamente en el lugar donde están". Así, ha compartido a idea de "mejorar los protocolos" y ha abogado por "resolver" el "problema que hubo".

El primer edil se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar el nuevo edificio de viviendas supervisadas para personas sin hogar de Casa Caridad, preguntado por esas primeras conclusiones de la comisión de investigación tras un año de trabajo para analizar las circunstancias de la estafa.

Este documento plantea el cese de la jefa de Gestión, María Rayón, por "falta de diligencia constatada" e insta también entre sus recomendaciones a separar el área de gestión en dos, finanzas y recursos humanos, así como a elaborar protocolos y procedimientos para finanzas con "especial atención" al "control de la tesorería y la conciliación bancaria".

Igualmente, el documento aconseja "formación específica" para los empleados en estas materias y una relación de puestos de trabajo "con urgencia". "Lo he estado leyendo. Me parece correcto. Creo que hace un estudio serio del tema y se abordan los problemas exactamente en el lugar donde están. Efectivamente, se tienen que mejorar los protocolos", ha expuesto el alcalde.

Joan Ribó ha apuntado que "los hackers y los ladrones informáticos están mejorando su tecnología" y ha resaltado que la EMT y el consistorio deben "mejorar también los mecanismos de lucha en contra" de estos, "como están haciendo prácticamente todas las empresas de España y del mundo".

"Este tema está claro. Es un mecanismo que tenemos que poner en marcha" en la Empresa Municipal de Transportes de València, "igual que lo estamos poniendo en el Ayuntamiento y en todos los niveles", ha precisado. "Es cierto que ahí hubo un problema y lo tenemos que resolver", ha añadido sobre el fraude.

Respecto al cese de la jefa de Gestión ha hablado de "reorganización necesaria", además de comentar que esta empleada "llevaba dos áreas" y estimar "importante separarlas". "Se ha planteado que esta señora coja una sola. Se puede entender eso como una destitución, yo no sé si es esa la categoría. Para mí, sobre todo, es una reorganización necesaria", ha matizado.

Tras ello, Joan Ribó ha invitado a hacer "una reflexión" sobre "cómo estaba la EMT cuando llegó el Govern de La Nau", el primer ejecutivo municipal que el presidió. "Es importante que lo tengamos en cuenta", ha expuesto. A su vez, ha destacado que desde ese momento, en 2015, "se han hecho muchos cambios".

"No voy a hablar de la edad media de los autobuses ni de los conductores. Me gustaría hablar de la organización interna", ha aseverado, tras lo que ha resaltado que en esta compañía municipal "no había demasiados protocolos si había alguno".

"Se ha hecho mucha faena. Hay que hacer faena", ha declarado el primer edil antes de indicar que las conclusiones de la comisión de investigación del fraude plantean "voluntad de avanzar en la seguridad de la EMT" y considerar que este "es un planteamiento absolutamente normal".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Preguntado por si cree que en documento de conclusiones ha faltado depurar responsabilidades políticas, Ribó ha respondido que "se cometió un robo informático" y que "ahí hay unas responsabilidades directas" que deben ver "los jueces". "La justicia tiene sus caminos, tendrá que concretar", ha dicho en alusión al procedimiento abierto en los juzgados por el fraude.

"En este tema no veo un planteamiento claro de responsabilidades políticas", ha afirmado, además de apuntar que él "no las veía" cuando se han pedido.

Joan Ribó ha manifestado que "tanto el gerente -de la EMT, Josep Enric García, destituido la pasada semana para iniciar "una nueva etapa de gestión"- como el presidente del Consejo de Administración -el edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi,- han hecho su faena", ha aseverado en defensa de ambos.

El responsable municipal ha lamentado que al hablar de la estafa se olvide "mucho en los análisis" a "la persona y la entidad que fueron los ejecutores reales y que posibilitaron ese robo" y ha opinado que se debe "centrar en ese tema" la atención.

"NO SE HUBIERA PRODUCIDO EL ROBO"

"Lo digo muchas veces. Si estas personas no hubieran hecho lo que hicieron, no se hubiera producido el robo", ha planteado respecto a la directora de Administración de la EMT, despedida tras el fraude, y a Caixabank, la entidad bancaria con la que se hicieron las transferencias de la estafa.

"Si los responsables de una entidad bancaria hubieran hecho lo que hizo Bankia, no se hubiera producido el robo. Por tanto, creo que los elementos fundamentales están ahí", ha insistido el alcalde de València.