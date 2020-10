Muere el pintor Alfons Borrell, máximo representante del expresionismo abstracto catalán, a los 89 años

El pintor Alfons Borrell ha fallecido esta mañana a los 89 años, según han informado fuertes cercanas al artista.

Borrell era uno de los representantes más destacados de la abstracción pictórica en Cataluña. Natural de Barcelona, Borrell frecuentaba el estudio de Anglada Camarasa, situado en Pollença (Mallorca), aprovechando su estancia allí debido al servicio militar.

Cursó estudios de Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona y, tras este periodo formativo, el artista inició su carrera pictórica en los años cincuenta.

Borrell se convirtió en uno de los principales exponentes de la nueva generación de pintores catalanes influidos por las obras de Joan Miró, Antoni Tàpies y Albert Ràfols-Casamada, entre otros.

La evolución de su obra se dio hacia el expresionismo abstracto y, en la década de los sesenta, desarrolló su propio estilo, desligado de etiquetas, basado en un monocromatismo sobrio.

"No hago apuntes previos de las obras. A veces tengo una idea y la apunto, pero cuando pinto no parto de esta idea previa; la obra coge un espíritu diferente", explicó el artista sobre su proceso creativo.

Alfons Borrell: Sin título. FUNDACIÓN JOAN MIRÓ

"Yo no soy pintor. No tengo paleta, solo uso cuatro pigmentos extraídos de la tierra", comentaba Alfons Borrell acerca de su particular relación con el color.

Su última exposición tuvo lugar el año pasado en el Balcón del Foyer del Gran Teatro del Liceu. En el año 2015, con motivo del 40º aniversario de dicha exposición, la Fundación Miró inició una exposición antológica de Borrell en la que se expusieron, aproximadamente, 200 obras.

Durante la presentación de esta exposición antológica, Borrell explicó: "Aprendí a dibujar durante el servicio militar y evolucioné muy rápidamente. Después de vivir aquella experiencia no podía seguir pintando de la manera tradicional. No se trata de ser original, sino de buscar lo que tienes dentro".

Esta antológica supuso que saliera a la luz la única película de Borrell, Aigua viva, realizada en 1964, en la que aparecen varios planos del curso de una riera y el movimiento cambiante del agua que evoca sus propios dibujos.

El primer reconocimiento a su obra tuvo lugar en 2013, cuando los galeristas le entregaron el premio a la trayectoria en los Premios GAC en el MACBA.

Ese mismo año, presentó el documental Reconocer Borrell en el que, a través del propio artista y las opiniones de críticos, se desgranaban los distintos aspectos de su obra y sus ideas.

Borrell rara vez titulaba sus obras, por lo que destaca una de las excepciones: Rosa de Rosa. Esta obra estaba dedicada a su mujer.

A lo largo de su carrera, la obra de Borrell estuvo expuesta en la Fundación Miró, en la galería Joan Prats de Barcelona, en el Museo de Arte de Sabadell, en el MACBA y en la feria ARCO'87, entre otros.

De forma internacional, sus obras también se exhibieron en Canadá, California, Nueva York, México, Ámsterdam, el Centro Georges Pompidou de París, Japón, Colonia y Chicago.

Como miembro del Grupo Gaillot de Sabadell, el artista participó en la creación de una pintura colectiva de cien metros que se expuso en la plaza de Cataluña de Barcelona en 1960 y, también, tuvo un hueco en el MNAC.