9 d'Oct.- Comissió 9 d'Octubre convoca una "concentració simbòlica" per a reivindicar "drets, autogovern i llengua"

Entitats, sindicats i partits realitzaran una concentració amb aforament controlat i convocatòria a mitjans de comunicació, ja que, enguany, la festa arriba marcada per la pandèmia de la Covid-19, "que tant de dolor ha causat", recorden els col·lectius en un comunicat.

Una pandèmia, apunten, "que no ha tingut solament greus conseqüències en l'àmbit sanitari, sinó, com a mínim, en dos altres àmbits: en primer lloc, en l'econòmic i social; i en segon lloc, en el de l'autogovern, els drets i la llengua".

"La responsabilitat que aconsella aquesta situació de pandèmia ha portat a la Comissió 9 d'Octubre a pensar una festa diferent i, per açò, farem una concentració simbòlica el mateix dia 9 amb l'aforament controlat d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries", expliquen.

"RESPONSABILITAT NO ÉS SINÒNIM DE SILENCI"

"Però responsabilitat no és sinònim de silenci ni de renúncia a les nostres responsabilitats com a agents socials amb el nostre poble, el poble valencià. Per açò, reafirmem la nostra voluntat de construir el País Valencià com a subjecte de sobirania i com a projecte de millora del benestar del nostre poble, i de defendre'ns dels grups i organitzacions feixistes que ens ataquen violentament, any darrere any, volent negar els nostres drets socioculturals i el nostre dret a decidir", adverteixen.

Paral·lelament, per tant, la comissió convoca presència en les xarxes socials i "implicació de tota la ciutadania per a mantindre vives les reivindicacions com a poble valencià, i omplir les xarxes amb imatges de 9 d'Octubre d'anys anteriors". "Convençudes i convençuts -prossegueixen- que nostra unió com a poble és la clau per a aconseguir protecció social davant la crisi de la Covid i capacitat d'autogovern, aquest 9 d'Octubre, seguim, seguirem".

La Comissió 9 d'Octubre està integrada per les entitats Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Valenciana (ACV) Tirant lo Blanc, Ca Revolta, Decidim, Escola Valenciana, Fundació Nexe, Plataforma per la Llengua, Societat Coral El Micalet; els sindicats d'estudiants Bloc d'Estudiants Agermanants (BEA) i A Contracorrent; els sindicats CCOO-PV i Intersindical Valenciana; i els partits Compromís, ERPV, EUPV i Podem.