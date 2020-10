Indumentaristas valencianos reivindican unas Fallas con medidas de seguridad y lamentan que Barceló "desmoralice"

Los manifestantes, que han marchado en silencio desde la Plaza San Agustín hasta el Ayuntamiento de València, en filas de tres en tres y guardando la distancia de seguridad, como si de un ensayo de la Ofrenda se tratara, han reivindicado que es posible celebrar unas Fallas "diferentes", aunque sean de mínimos.

"Estamos superesperanzados en que, con restricciones, se pueden hacer perfectamente" las Fallas de 2021, ha defendido Mª Irene Sancho, presidenta de la Asociación de Comercios de Indumentaria Valenciana (ASCIVA), que ha convocado la movilización.

Así, ha lamentado las declaraciones de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que este lunes señalaba que sin vacuna difícilmente se podrán celebrar fiestas como las Fallas, la Magdalena o las Hoguera. Según Sancho, estas palabras han "desmoralizado" a un sector que ya ha visto bajar su facturación un 99% desde el inicio del estado de alarma.

No obstante, ha señalado que el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, "luego apuntilló que unas Fallas como las de otros años no, pero que evidentemente con sus restricciones sí que se pueden hacer perfectamente", tal y como defienden desde ASCIVA.

En caso de que tampoco hubiera Fallas en 2021, Sancho advierte que muchos negocios cerrarían, negocios que sostienen a "miles de familias". Por ello, ha exigido a las administraciones "que dejen de ningunearnos, que nos comprendan, que sepan que esta situación está siendo muy complicada" y que hagan público un programa oficial de actos.

Tanto para los indumentaristas, como para los orfebres, telares y artesanos de la Comunitat, la situación es "crítica". Desde el inicio de la crisis un 10% de ellos ya han cerrado, solo en Valencia 59, por lo que han decidido poner en marcha una mesa de trabajo para estudiar y cuantificar tanto sus pérdidas, como lo que dejan de ganar las administraciones públicas si el sector cierra.

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Comercios de Indumentaria Valenciana avisa que esta va a ser la primera de muchas protestas que llegarán al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Generalitat.

PRODUCCIÓN "A CERO"

Desde Flor D'Aigua i Flor de Cotó, orfebrería e indumentaria, Guillermo ha advertido que en estos momentos la producción está "a cero" y tras las declaraciones de la consellera Barceló teme que "si había pocos encargos, ahora los anulen".

De este modo, ha insistido en la necesidad de hacer "unas fallas diferentes" y que aunque no puedan ser normales, que por lo menos haya unos "mínimos para poder vestirse la gente, quemar y ofrendar".

"Esto es un SOS". "Estamos desde que pasaron Fallas a cero y si encima no va a haber Fallas en 2021 como van diciendo, entonces ya nos va a tocar cerrar a todos", ha augurado.

Guillermo se ha mostrado consciente de que esta es una "época muy complicada para todos" pero cree que se está gastando dinero en cosas que ahora no hacen falta cuando "un sector que somos patrimonio inmaterial de la humanidad estamos muy necesitados" y "se podría aprovechar ese dinero para ayudar".

En esta línea, Salva Fonseca, gerente de la Llar del Fil, fabricantes de cancanes y enaguas, ha pedido que esto se empiece "a mover" y les ayuden "no con dinero pero sí con actos, para que se viva un poco otra vez el mundo fallero".

A su juicio, la consellera de Sanidad "se hubiera podido ahorrar" sus palabras sobre la dificultad de celebrar las Fallas sin vacuna. "En vez de decir esas cosas deberían hacer al revés, darle más vidilla al asunto no hacerle daño", ya que cree que sí es posible celebrar las Fallas "respetando todo lo de la Covid, porque prácticamente todos los actos son al aire libre, si se cuidan las cosas yo creo que sí se pueden hacer".

En estos momentos, su empresa apenas está recibiendo apenas el 1% de los encargos que tenía antes del mundo fallero, y que antes de la pendemia representaba al menos 70% de su negocio.

Desde los telares de El Atelier de la Seda, Arturo Torremocha, ha explicado que "como no hay demanda de indumentaria, no hay demanda de tejidos" y "los telares están parados".

En este contexto ha lamentado la postura "derrotista y fatalista" de la consellera de Sanidad ya que todavía faltan meses hasta marzo para observar la evolución de la pandemia. "Está claro que no podemos echar las campana al vuelo pero tampoco decir que no va a haber nada de nada o no va a haber Fallas porque eso lo que va a hacer es parar todavía más a la gente", ha argumentado.

Torrecmoha ha explicado que en estos momentos los talleres están "bajo mínimos" a falta de demanda. Primero porque lo que se hizo el año pasado de indumentaria no se estrenó o muy poco, y luego porque no hay falleras mayores nuevas para este año que es el motor de la indumentaria porque son las que se hacen más trajes.

"Las telas que tienen las tiendas están sin venderse incluso tiendas con ropa confeccionada del año pasado que no ha ido a recogerla los clientes. Y si la cosa se prolonga, muchas empresas abocadas al cierre porque no puedes mantener gastos fijos sin unos ingresos". Así, ha reclamado a las Administraciones que "no cierren la puerta" del todo a la posibilidad de celebrarlas.

UNA HOJA DE RUTA

También desde Mar de Seda, Fernando García, ha reclamado una 'hoja de ruta' sobre las próximas fiestas josefinas. "Esto es una economía circular de pequeñas empresas, se fabrica todo aquí, y genera muchos impuestos que pagamos y que lo pagamos cuando va bien y ahora que nos va mal seguimos pagando", ha comentado.

Así, García ha pedido a las administraciones que "se tomen un poco de interés por hacer actos. Si se pueden hacer con unas medidas de seguridad que se hagan y si no pues a última hora se puede cancelar, pero que haya una hoja de ruta y unos actos programados para poder hacerlos", ha insistido.