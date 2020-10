¿Qué es el techo de gasto que ha aprobado el Gobierno y para qué sirve?

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo cuadro macroeconómico, con una previsión de una caída del PIB de doble dígito que oscilaría entre el 10% y el 11% para este año, así como el nuevo límite de gasto no financiero ('techo de gasto') para 2021 que alcanza los 196.000 millones de euros, si bien no verá la luz una nueva senda de estabilidad presupuestaria tras haber suspendido las reglas fiscales para 2020 y 2021.

¿Qué es el techo de gasto?

Techo de gasto MIGUEL SANZ

Es el límite de gasto público no financiero (sin incluir los intereses de la deuda) en el que pueden incurrir las administraciones del Estado para no poner en riesgo la estabilidad de las cuentas del país. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, lo define así: ""El límite de gasto no financiero es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad".

¿Para qué sirve?

Básicamente su finalidad es garantizar que las Administraciones Públicas no disparen sus compromisos no financieros en época de bonanzas y lo reduzcan en tiempos de estrecheces. Es una especie de freno para que el gasto público no se dispare y proteger a las arcas públicas de los vaivenes de la economía.

¿Desde cuándo se usa?

En 2012 fue recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Bruselas instó al Ejecutivo a impulsar la normativa después de observar con preocupación un déficit presupuestario cercano al 10% en nuestro país. No solo el Estado debe ajustarse a unos principios de estabilidad de las cuentas, sino también las comunidades y los ayuntamientos.

¿Cómo se calcula?

Cada año se estiman los ingresos esperados del Estado para el año siguiente de cara a la elaboración de los Presupuestos, valorando los impuestos que van a recaudarse y el crecimiento previsto del país. Una vez conocida esta cifra, se estima qué gasto puede permitirse el Estado. Para calcularlo se excluyen las transferencias a las comunidades y ayuntamientos realizados a través de los sistemas de financiación autonómico y local.

¿Cuál era el techo de gasto previsto para 2021 antes de la pandemia?

En febrero de este año, antes del confinamiento provocado por la pandemia, el Congreso llegó a aprobar un techo de gasto para 2021 de 131.437 millones de euros, un 3% superior a lo establecido para 2020, que era de 127.609 millones de euros. Sin embargo tras el coronavirus y las ayudas aprobadas por Bruselas para hacer frente al gasto derivado del coronavirus esta cifra se ha quedado desfasada. El nuevo techo de gasto para el año que viene alcanza los 196.000 millones de euros, lo que supone una subida de más del 50%.