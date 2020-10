Cvirus.- Sanitat dicta la resolució per al confinament preventiu dels residents en el Galileu per huit dies

Amb aquesta mesura, la qual no és necessari que es publique en el DOGV, se suspenen totes les eixides del col·legi excepte les estrictament necessàries per raons sanitàries així com les visites externes, amb la finalitat d'evitar la propagació de la Covid-19.

La consellera acorda donar trasllat d'aquesta resolució a la gestora del col·legi, de titularitat privada, i al degà del Consell Col·legial del Galileu perquè informe als residents "i s'observe el seu compliment" i també a la Universitat Politècnica de València on se situa el centre. Així mateix, es notifica a l'Advocacia de la Generalitat per a sol·licitar la ratificació judicial prevista en la llei.

Segons assenyala Barceló en la resolució, la situació detectada en el col·legi major, on s'ha constatat un nombre important de residents positius en coronavirus, "fa necessària l'adopció de mesures especials de control i aïllament per a previndre una major transmissió. L'informe de Salut Pública revela, a data d'aquest dilluns, que hi ha 120 positius relacionats amb aquest brot.

"Donades aquestes xifres, es considera que en aquest centre residencial existeix transmissió comunitària descontrolada i, per tant, tots els residents passen a considerar-se contactes estrets. Per tot açò, hauria de procedir-se a un aïllament estricte dels casos i els seus contactes estrets i, per tant, el confinament de la residència Galileu Galilei", assenyala la resolució, contra la qual cap la interposició d'un recurs contenciós-administratiu.