Cvirus.- Oltra exigeix responsabilitat als joves del Galileu: "Heu posat en perill les vostres vides i les d'altres"

Oltra, en la roda de premsa per a informar de les distincions amb motiu de la festivitat del 9 d'Octubre, els ha recalcat que són universitaris i tenen ja una edat suficient com per a demanar-los responsabilitat per aquest brot, el més gran que ha registrat a la Comunitat Valenciana amb 131 positius i 472 negatius dels test realitzats fins al moment i ha suposat la suspensió de classes presencials en la UPV i de pràctiques sanitàries de totes les universitats de la província de València.

En eixe sentit, ha assenyalat que no només han posat en perill les seues vides, perquè "ser jove no immunitza davant els efectes del virus", sinó que han de pensar que quan tornen a les seues cases el cap de setmana si un menjar familiar "acaba en contagi i un desenllaç fatal" se'l perdonarien. "Estan en l'edat de menjar-se el món però ara cal intentar que el món no se'ns mengen a nosaltres", ha recalcat.

En qualsevol cas, ha assenyalat que a la Comunitat Valenciana a dia de hui viuen 5.054.796 persones i que el percentatge de joves d'aquest col·legi que van participar en aquesta festa "no arriben al pic" encara que ha subratllat: "la responsabilitat individual i col·lectiva és fonamental, i no es pot baixar la guàrdia perquè seguim en pandèmia".

En eixe sentit, ha insistit que la societat han de tindre clar que mentre estiguem en pandèmia "es tracta de cuidar-nos i de cuidar als altres perquè si no fracassarem estrepitosament". De fet, ha destacat que la Comunitat Valenciana siga la regió en l'actualitat amb menor taxa d'incidència té a veure amb la responsabilitat malgrat "els sacrificis" que s'han hagut de fer, especialment els més xicotets i col·lectius vulnerables.

Per açò, ha insistit a demanar als universitaris que tinguen "el cap en la realitat, que ja vindran temps en els quals tornarem a la festa i abraçar-vos, però per a açò ara han de ser responsables. No obstant açò, ha assenyalat que la immensa quantitat de joves "ho està fent bé".

INVESTIGACIÓ OBERTA

Oltra ha recordat que Justícia, a petició de la Conselleria d'Universitats, ja ha reclamat a la Unitat Adscrita a la Generalitat del Cos Nacional de Policia que òbriga una investigació amb l'objectiu d'esbrinar els fets esdevinguts en el col·legi major Galileu Galilei de València per a determinar i "depurar", si escau, les responsabilitats dels suposades persones organitzadores o participants.

En eixe sentit, ha assenyalat que si les conclusions de la investigació apunten al fet que són "fets sancionables se sancionaran" i si es detecta "alguna llacuna legal" en els protocols es modificaran.

No obstant açò, ha destacat que entén que la normativa és "suficient", però que "la normativa s'ha de complir i els incompliments són sancionables", ha assenyalat Oltra, que ha advertit que "hi ha persones responsables que es complisquen els protocols".