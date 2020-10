Ribó sobre las Fallas 2021: "Queremos hacer todo lo que sea posible respetando las normas sanitarias"

20M EP

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este martes sobre la celebración de las Fallas de 2021 y la posibilidad de que no se puedan llevar a cabo por la Covid-19 y si no hay vacuna frente a la pandemia, que el Ayuntamiento de esta ciudad aspira a "hacer todo aquello que sea posible respetando estrictamente las normas sanitarias". "Entre no hacer Fallas y hacer las Fallas como siempre, hay muchas opciones. Vamos a estudiarlas y se están estudiando", ha expuesto.