Un libro desvela la enemistad entre hermanos: el príncipe Guillermo intentó retrasar la boda de Meghan y Harry

Es de dominio público que los hermanos llevan enfrentados desde hace bastante tiempo, que por alguna razón la familia real británica no había podido esconder que el príncipe Guillermo y el príncipe Harry tenían una enemistad clara ante los medios. Pero no ha sido hasta ahora que se ha sabido cuál fue el motivo de esta rivalidad fraternal.

De nada pareció servir aquel primer y sorprendente regalo que Meghan Markle a Kate Middleton para romper el hielo, porque los duques de Sussex, por decirlo así, no tragan a los duques de Cambridge. Y es que estos, con la connivencia de la reina Isabel II, intentaron torpedear la boda del menor de los hijos de Carlos de Inglaterra con la exactriz (y actual productora).

Al menos eso se puede sacar en claro del recién publicado libro Battle of Brothers: William and Harry - The inside story of a famiy in tumult, que firma nada más y nada menos que el historiador real Robert Lacey, quien ha sido asesor de la serie The Crown.

Ya quedó claro que el príncipe heredero no consideraba suficientes dos años de relación como para que su hermano menor se desposara con Markle, así que no le quedó otra que acudir a su tío Earl Spencer para que el enlace no llegase a buen puerto.

Tal y como cuenta Lacey, "de vez en cuando, el hermano menor de Diana había personificado una suerte de padrino de honor para ambos niños en los años transcurridos desde la muerte de su madre, y su tío estuvo de acuerdo con él para ver qué podía hacer".

Así que el hermano de Diana de Gales intentó mediar, lo cual terminó de crispar al padre de Archie, que no comprendía cómo Guillermo había llegado al punto de involucrar a toda la familia para retrasar la boda, algo que a él no se le hubiese ocurrido.

"Harry comprendió por qué el hermano de Diana quería ayudar. Sin embargo, estaba furioso con su hermano mayor por arrastrar a otros miembros de la familia a la pelea", afirma el escrito, que incide en que Guillermo y Kate tardaron ocho años de noviazgo en pasar por el altar.