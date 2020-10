PP pide explicaciones al alcalde de San Juan "por posible desvío de dinero público" de Moneda Ossetana

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha mostrado su preocupación "por las informaciones aparecidas en un medio de comunicación sobre un posible fraude para desviar el dinero de los sanjuaneros" y que sería un "absoluto escándalo, no solo por lo que supondría de ilegal, sino por el carácter social que tiene esta ayuda", ha afirmado en un comunicado en el que también destaca que ese hecho "está en cuestión tras las denuncias vertidas por cuatro funcionarios habilitados del Ayuntamiento de San Juan".

"La falta de control y el reguero de ilegalidades que se podrían haber cometido en este programa nos obliga a alertar sobre otro posible 'modus operandi' del PSOE para beneficiar a sus asociaciones afines con dinero público y, en este caso, a costa de los más necesitados", ha asegurado Pérez.

Según la presidenta popular, "ante las sospechas de que estos hechos no sean aislados, vamos a reclamar a la Junta y a la Diputación que informen de manera detallada" sobre las ayudas y subvenciones que ha recibido estaasociación "por parte de las administraciones socialistas para aclarar, una vez más, cómo ha gestionado el PSOE el dinero de los sevillanos", ha añadido.

Por su parte, la portavoz del PP en el Consistorio, María Luisa Moya, ha asegurado que "hasta este año, desde el PP hemos apoyado siempre este proyecto por entender que suponía un importante apoyo a las familias necesitadas y al comercio local, pero también porque durante años, en ningún momento se aportó ningún informe contrario a este programa".

"A pesar de todo, desde el PP llevamos años reclamando un reglamento de ayudas y subvenciones por parte del gobierno municipal puesto que hasta ahora se conceden sin control y criterio alguno". "Sin embargo, lo que no nos podíamos imaginar es que no existían informes contrarios no porque no los hubiera, sino porque el gobierno de Zamora podría haberlos ocultado", puesto que, "según el informe firmado por los cuatro funcionarios, del que hemos tenido conocimiento hoy, este programa sería un absoluto fraude desde su creación en 2014".

La portavoz municipal ha asegurado que se trata de un convenio por el que el Ayuntamiento "transfería a esta ONG, dirigida porun afín socialista, 20.000 euros de dinero público excepto este año, cuando en junio se planteó una partida de 90.000 euros sin que se aportaran informes que avalaran dichoincremento". "En este momento, desde el PP solicitamos el expediente completo de este programa para conocer las razones de esta subida, un expediente en el que no se encontraba el informe de estos habilitados nacionales, con lo que nos tememos que el gobierno socialista ha ocultado deliberadamente este informe", ha añadido.

Según la portavoz popular, se ha reclamando al gobierno municipal, mediante un escrito, "que nos entregue inmediatamente este informe y nos aclare las razones por las que no se había incluido en el expediente". "Además, hemos solicitado al alcalde que dé explicaciones en el próximo pleno".