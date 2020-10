El Ayuntamiento de Gijón vigilará si hay "puntos calientes" donde se incumplan las medidas sanitarias

20M EP

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha defendido este martes que la Policía Local no ha parado de trabajar en el control del cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias marcadas para tratar de evitar contagios, aunque ha avanzado que irán viendo si hay algún "punto caliente" donde no se cumplan o no de la manera correcta.