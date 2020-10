El comité de Tasubinsa se concentra para reclamar un convenio "digno"

El comité ha defendido que ha renunciado a "reivindicaciones iniciales muy importantes" y reclama actualmente la subida del IPC de Navarra, el contrato de relevo para toda la plantilla, la equiparación al alza de las categorías de auxiliares y la creación de una comisión paritaria que analice las "disfunciones" de las categorías.

Los sindicatos han afirmado que, "con todos los esfuerzos que está realizando la plantilla", no entienden "cómo la dirección de Tasubinsa, que se ha gastado más de un millón de euros en una sola máquina y otro tanto en la compra de un local, no quiere gastarse 200.000 euros en actualizar los salarios de sus 1.000 trabajadores y trabajadoras este año, lo suficiente para que no empobrezcan".