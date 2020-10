Detingut un home a València per amenaçar una coneguda amb un ganivet en negar-se a mantindre relacions sexuals

Els fets van ocórrer aquest diumenge, sobre les sis de la vesprada, quan una dona va acudir fins a una comissaria de Policia Nacional de la ciutat i va manifestar als agents que prestaven servici de seguretat que havia sigut víctima d'unes amenaces amb arma blanca per part d'un home que es trobava pròxim al lloc, per la qual cosa temia per la seua vida. Fins al lloc va acudir també una patrulla policial, informa la Prefectura Superior en un comunicat.

Els agents van esbrinar que un home, conegut de la víctima, l'hauria amenaçat amb un arma blanca després de negar-se ella a mantindre relacions sexuals amb ell.

Els policies van localitzar al sospitós, qui portava una navalla de 12 centímetres de fulla, que li va ser intervinguda, per la qual cosa, després de realitzar les comprovacions oportunes, ho van detindre com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces.

El detingut, d'origen espanyol i amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.