Fran Rivera, sobre la bandera de España: "Si hay alguien que no se sienta español, pues que se vaya"

El colaborador de Espejo público, Fran Rivera, ha entrevistado este martes en su sección diaria a Marta Sánchez. El torero ha preguntado a la artista sobre diversos temas personales, como la relación con su hija y su actual pareja.

No obstante, lo más comentado ha sido el discurso patriota que la cantante ha hecho al recordar su experiencia creando una letra para el himno de España. Sánchez ha explicado que la idea le vino a la mente estando en Miami: "Sentí añoranza por mi patria".

La entrevistada ha detallado que sufre con el distanciamiento que existe entre personas de izquierdas y derechas y que siente pena por su patria. "No quiero que mi hija viva en una España rota, quiero que viva en una España bonita y unida. Con oportunidades para todos, pero sobre todo libertad", ha comentado la cantante.

El diestro ha defendido la opinión de Marta Sánchez y ha añadido que "parece que por decir que yo soy español y me siento español estás ofendiendo a otras personas". Sánchez ha explicado que la bandera española representó durante mucho tiempo a una sola ideología política y que por ello hay algunos que la aceptan como símbolo unitario de España.

La cantante ha planteado la posibilidad de crear una nueva bandera con la que se sientan identificados todos los españoles. Rivera ha explicado que a él sí le representa el rojo y amarillo y que no concibe que su país pudiera tener una bandera con otros colores.

"Yo como español no me imagino con otra bandera", ha añadido el entrevistador. "Me siento español y espero no ofender a nadie sintiéndome español, si hay alguien que no se sienta español, pues que se vaya. Nadie obliga a nadie a estar aquí", ha sentenciado el colaborador.