Soria manipula la campaña de moda de una conocida marca para visibilizar la diversidad de mujeres

La concejal de Igualdad, Gloria Gonzalo, y la responsable de la campaña 'Rompe el Estereotipo', Yolanda Domínguez, han presentado esta iniciativa que desde este martes puede verse por diferentes espacios de la ciudad, así como en una exposición del 3 de noviembre al 8 de enero en el Palacio de la Audiencia y a través de un vídeo-making off con las opiniones de las siete mujeres que aparecen.

Las siete modelos reflejan mujeres con tallas XXL, transexuales, calvas, negras o embarazas, todas ellas diferentes, pero con algo en común, el vestido que la actriz Bárbara Lennie promociona en la campaña otoño-invierno de una conocida marca de moda española. Las modelos también muestran de manera visual los problemas a los que se enfrentan a la hora de intentar vestir estas tallas.

Gloria Gonzalo ha señalado que esta iniciativa va en la "línea de la estrategia feminista de la ciudad de Soria" y tiene como objetivo "transmitir a la publicidad de moda que hay otros modelos, que hay muchas mujeres y diversas, dejar de ser solo blancas, jóvenes y delgadas".

La campaña ha corrido a cargo de Yolanda Domínguez, artista visual experta en comunicación y género, con más de once años de experiencia realizando trabajos de participación colectiva desenmascarando el machismo. Domínguez compagina su vida artística con el ámbito educativo y también colabora en medios de comunicación como El Huffpost España o Rn3.

NORMALIZAR OTROS CUERPOS

Yolanda Domínguez ha señalado que se trata de una campaña "positiva y constructiva". "La campaña está orientada no solo a quedarse a la crítica sino a aportar una solución ya que la mayoría de los perfiles no somos visibles en el mundo de la moda", ha explicado la responsable de la campaña.

Asimismo, ha incidido en que "todos los cuerpos son válidos y están bien", por lo que el objetivo pasa por "romper el estereotipo y mandar un mensaje claro a los medios desde su mismo soporte".

"Que la ciudadanía pueda normalizar otros cuerpos, las imágenes tienen mucho poder, se han utilizado durante siglos para educar a la sociedad y el hecho de ver un solo cuerpo en los medios normaliza ese y estigmatiza los demás, por eso es importante ofrecer otras alternativas visuales a la ciudadanía para que podamos aceptarnos nosotras mismas cuando nos miramos al espejo", ha relatado Yolanda Domínguez.

La activista ha recalcado que se trata de una "campaña participativa" ya que no solo muestra la diversidad de los cuerpos sino otras poses más activas, como mujeres tocando la guitarra o con un libro, "y no solo personas pasivas, ya que un cuerpo sirve para hacer cosas y no solo para ser mirado".

Domínguez se ha referido a la manera en que las marcas tratan estos estereotipos con spots "puntuales con una diversidad reducida de cuerpos, pero en sus catálogos las modelos siguen siendo las mismas por lo que no queda claro si es compromiso claro o es un lavado de cara".

"Internacionalmente sí que hay más variedad de modelos y cuerpos y nada tiene que ver con abrir una tienda con otro nombre y tallas más grande porque eso no es inclusión, deberían estar en el mismo catálogo sin necesidad de especiales", ha concluido la responsable de la campaña.