La Comisión Europea publica la inscripción definitiva de la Denominación de Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado, acaba así el proceso de inscripción de esta variedad en el registro comunitario.

Es el último trámite de protección de esta variedad, que hasta ahora estaba bajo la protección nacional transitoria, publicada en Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) y también en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El mes de junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la solicitud de registro, un trámite que abre un periodo para que los estados pueden presentar alegaciones. Ahora, una vez ya completado el procedimiento, el registro ya es definitivo.

Esta publicación coincide en plena campaña de cosecha de este pimiento, y por lo tanto, esta campaña ya se podrá comercializar, por primera vez, con el distintivo DOP Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca.

Según el pliegue de condiciones, esta variedad de la DOP no se puede manipular a la vez que el pimentón sin DOP. No se permite la comercialización a granel y máximo en envases de cinco kilos. Finalmente, el pimentón no amparado por la DOP no puede emplear el nombre de Mallorca, ni siquiera hacer la evocación.

El pebre bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca es una especia resultante de moler pimientas de la especie Capsicum Annumm L., variedad autóctona 'tap de cortí', producidos en la isla de Mallorca, secados y molidos en establecimientos transformadores localizados exclusivamente en Mallorca.

La tramitación de esta DOP ha ido a cargo de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Servicio de Calidad Agroalimentaria (IQUA).

El expediente de protección se inició hace unos años por parte de la Asociación por el Fomento del Pebre Bord de Mallorca con el objetivo de recuperar y preservar el cultivo de estos pimientos.

Los integrantes de la Asociación por el Fomento del Pebre Bord de Mallorca representan el 71 por ciento de la superficie cultivada de pebre bord de Mallorca y más del 78 por ciento del total de su producción.

El valor económico total de la producción del Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca es de cerca de 375.000 euros anuales. Esta producción anual es de 28,75 toneladas métricas.

Actualmente hay en Mallorca cuatro fábricas elaboradoras y una treintena de productores y con esta incorporación Baleares cuentan ya con 19 productos protegidos por la Unión Europea, entre Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).