Oltra sobre el CPFF: "La proposta va per bon camí però tampoc tirem coets"

Oltra ha apuntat que el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, va portar al CPFF la proposta del fons d'anivellament del que han parlat des de fa temps i, subsidiàriament, la del dèficit asimètric i ha subratllat que va ser el primer a intervenir per a exposar els interessos valencians.

Segons la portaveu del Consell, el Ministeri va fer una altra proposta i ara és necessari valorar si li convé a la Comunitat Valenciana o no, ja que aquest govern no es caracteritza per "anar amb una visió tancada i apriorística" a les reunions.

En aquesta línia, ha detallat que la proposició de l'Executiu central és que el pròxim any les transferències dels avançaments a compte no estaran afectades per la crisi del coronavirus i seran les mateixes que enguany, la qual cosa "d'entrada" al Consell li "assegura" els 1.300 milions reivindicatius que contemplen en els pressupostos per l'infrafinançament, que ara estan "coberts" i seguiran en els comptes.

A més, segons ha insistit, com la liquidació de 2021 es preveu que no siga tan bona com la de 2020, -va amb dos anys de retard-, es compensa amb un dèficit del 2,2 i d'eixe, el 0,2, que serà el que es perda en la liquidació del pròxim any respecte al d'aquest, cobrirà eixa pèrdua de la liquidació. L'1,4 correspondrà a fons no reemborsables Covid i el 0,6 a l'estimació del dèficit "ordinari" que es preveu en una situació com l'actual, perquè "no es pot continuar amb el full de ruta de fa un any".

Oltra ha apuntat que açò suposa 'grosso modo' uns 2.200 milions d'euros, però ha incidit que, segons la ministra María Jesús Montero, "les CA que ho decidisquen, la mitat del 2,2, en lloc del dèficit ho podem tindre en transferències". "Per tant, es tanca el cercle", ha sostingut, i ha considerat que la proposta "sí" li convé a la Comunitat Valenciana perquè "consolida poder-nos situar en la mitjana de despesa/inversió de la resta d'Espanya i tindre liquiditat per a fer-ho i consolida la partida reivindicativa que reflectírem en els pressupostos des del 2016".

Al seu juí, "estem en la senda d'unes mesures que li convenen a la Comunitat, no que li perjudiquen com solia passar durant dècades", ha defès, per a insistir: "El resultat de la proposta va per bon camí; que estem tirant coets? Doncs tampoc". "És una satisfacció moderada que s'encamine la qüestió en un sentit que li convinga als interessos valencians", ha conclòs.