La Audiencia de Málaga no espera al Supremo y confirma la nulidad del IRPH

La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la nulidad declarada por el Juzgado de Primera Instancia por el que el IRPH debe de ser sustituido por el euríbor, sin esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie de nuevo sobre este índice hipotecario tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga confirma la dictada en el Juzgado de Instancia de Marbella (Málaga) que había anulado la referencia a este índice, reafirmando la condición de consumidores de los prestatarios.

Los magistrados, tras analizar lo actuado, entienden que la cláusula que se refiere el IRPH no supera el control de transparencia, ya que no se les había dado ninguna información a los clientes; "es más, de la propia documental aportada con la contestación a la demanda no resulta que se proporcionara información alguna con relación al funcionamiento de este índice".

La sentencia opta por sustituir el IRPH por el euríbor (en primera instancia había sido simplemente anulado) por ser "el mayoritariamente utilizado en el mercado europeo", ha informado Ley 57 Abogados, que ha defendido esta causa.

Sustituido por el euríbor

En su parte dispositiva la resolución concluye que "confirmamos la declaración de nulidad del índice referencial IRPH y acordamos que será sustituido, en defecto de acuerdo entre las partes, por el euríbor más el diferencial conforme se ha recogido en los fundamentos de derecho".

Además, condena a la entidad Banco Mare Nostrum S.A. a devolver las cantidades derivadas de la diferencia entre el aplicable y el que resulta anulado más intereses en la forma fijada en la misma, confirmando la sentencia en el resto de sus pronunciamientos.

Carlos Comitre, del despacho Ley 57 Abogados, ha destacado que el Tribunal Supremo fijó el 30 de septiembre como fecha para deliberar sobre el IRPH por primera vez tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado marzo pero el positivo por coronavirus de un miembro del tribunal obligó a aplazar la deliberación.

El IRPH es un índice oficial que elabora mensualmente el Banco de España. Aunque desde 2002 las hipotecas a tipo variable se calculan con la referencia del euríbor a un año, el IRPH es la segunda referencia más utilizada.