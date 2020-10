Puig creu que el rei "pot i ha d'anar per tots els territoris"

Així s'ha pronunciat Puig en una entrevista en Onda Cero en ser preguntat pel fet que el rei Felip VI vaja a assistir aquest divendres a l'entrega de premis de la Barcelona New Economy Week una vegada ha passat ja l'aniversari de l'1-O i la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar la inhabilitació de Quim Torra.

A més, ha apuntat que el Govern "en tot moment està tenint una actitud clarament positiva en relació a la monarquia" i no ha vist al president, Pedro Sánchez, "que haja fet cap desvergonyiment". Sobre les paraules del ministre Alberto Garzón sobre aquest tema, ha assenyalat que "el que representen al Govern fonamentalment és el president".

Puig ha indicat que cal "aprendre a conviure amb la diversitat en els governs i gestionar adequadament eixa diversitat". "Els espanyols van decidir un parlament molt atomitzat, una mica potser se'ls va anar la mà -ha dit entre riures- però ací estem, i cal saber gestionar eixa diversitat".

En eixe context, ha continuat el president, "en un govern complex pot haver-hi i hi ha veus dissonants" però al final "el fonamental és el full de ruta" i "que hi haja coherència".

"Ha d'haver-hi un govern, no diversos governs en un govern", ha agregat Puig, qui davant la pregunta de si creu que hi ha en Moncloa només un, ha respost: "Hi ha un govern".

DEBAT SOBRE LA MONARQUIA: ARA "NO CORRESPON"

Respecte al debat sobre la monarquia, ha indicat que "el republicanisme és una qüestió de valors" i la pròpia Constitució "està impregnada de republicanisme" però la forma de l'Estat és una monarquia parlamentària. Ara mateix, ha incidit, té una "frontera diferent" a la dicotomia del passat entre tots dos models.

"Cal establir un debat quan corresponga, ara no correspon al meu paréixer. Cadascú pot plantejar els debats que crea, però en la situació actual el que és exigible és la unitat. La política ha de generar cohesió, estabilitat i unitat i debats d'aquestes característiques crec que no són els més pertinents en aquest moment, però cadascú és amo de la seua agenda", ha agregat.