Mariah Carey confiesa que ella y su ex prometido James Packer no tenían "relaciones físicas"

La cantante Mariah Carey lanzó recientemente un libro con sus memorias, TheMeaning of Mariah Carey, en el que relata muchos pasajes de su intensa vida.

Preguntada por esas vivencias en una entrevista en The Guardian, la cantante confesó, por ejemplo, que no mantuvo "relaciones físicas" con uno de sus ex, James Packer, con quien llegó a estar prometida.

"Si era una relación que importaba, está en el libro. Si no, no ocurrió", dijo sobre sus noviazgos y luego aclaró sobre su relación con Packer: "Para ser honesta, no teníamos una relación física".

Carey y Packer, un hombre de negocios australiano, se conocieron en 2014 y su relación se hizo pública cuando se les vio juntos de vacaciones en junio de 2015. El empresario le pidió matrimonio en enero de 2016 con un anillo con un diamante tan grande que Carey dijo: "¡Es tan pesado que no puedo levantar el brazo!". En octubre de 2016 salió a la luz que habían roto su relación.

Tiempo después el propio Packer confesó que aquella relación "fue un error para ella y un error para mí" y que a él le pilló en "un punto bajo en mi vida personal".