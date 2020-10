Cvirus.- Almenys 25 positius del brot del Galileu Galilei estan relacionats amb graus de Ciències de la Salut

La Conselleria de Sanitat Universal publica aquest dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una resolució per la qual s'acorda la suspensió de les pràctiques d'eixes carreres en centres sanitaris públics i privats per personal estudiant d'universitats públiques i privades de la província de València.

En el text oficial, firmat per la consellera Ana Barceló, s'explica que, "després de la detecció de casos de Covid-19, en persones relacionades amb la residència Galileu Galilei de València els passats dies 30 de setembre i 1 d'octubre de 2020, i el garbellat massiu realitzat a tots els seus residents, s'ha constatat que almenys dels 106 casos positius detectats després del garbellat, 25 persones estan relacionades amb carreres de l'àmbit de les Ciències de la Salut de diferents universitats de l'àrea metropolitana de la ciutat de València".

Afig que el document 'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19' del Ministeri de Sanitat, en la seua versió del 25 de setembre de 2020, assenyala que la indicació de quarantena als contactes estrets durant els 10 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat, és una de les principals mesures de prevenció per a controlar la transmissió.

Així mateix, l'informe de la Direcció del Departament de Salut Pública de València i la proposta de la directora general de Salut Pública i Addiccions de data 5 d'octubre de 2020, expressa que "donades aquestes xifres, l'elevat nombre de contactes estrets per cas, l'alta incidència d'asimptomàtics en la població jove i l'alta vulnerabilitat de les persones a les quals atenen durant la seua formació clínica, no s'aconsella, en aquests moments i fins a la finalització de l'estudi de contactes estrets dels casos conformats, la realització de pràctiques per part de l'alumnat de Ciències de la Salut".

Per açò, Sanitat considera "necessari suspendre les pràctiques de les disciplines de Ciències de la Salut, que es realitzen en qualsevol centre sanitari situat en la província de València, per l'alumnat dels graus en Ciències de la Salut de les universitats públiques i privades".

En aquest sentit, l'administració autonòmica recorda que, per mitjà de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té competència exclusiva en matèria d'higiene -de conformitat amb l'article 49.1.11ª de l'Estatut d'Autonomia- i competència exclusiva en matèria d'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 54.1 del mateix text legal.

També cita altres normes, com la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, o l'article 26.1 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

FINS AL 16 D'OCTUBRE

Per açò, decideix suspendre les pràctiques que es realitzen en qualsevol centre sanitari públic o privat, situat en la província de València, per l'alumnat de les universitats de titularitat pública i privada dels graus en Ciències de la Salut. Aquesta mesura especial es mantindrà des d'aquest dimarts, 6 d'octubre, fins al 16 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament. La resolució posa fi a la via administrativa i cal interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

Des de la Universitat de València han comentat a Europa Press que, en aquest moment, manté l'activitat presencial i l'única incidència és la suspensió durant quinze dies que les autoritats sanitàries han establit per a les pràctiques de Ciències de la Salut.

Per la seua banda, fonts de la Universitat Catòlica de València han asseverat que els rastrejos duts a terme no han establit fins al moment cap contacte, per la qual cosa no ha sigut necessari suspendre ni tancar grups.

La Universitat Cardenal Herrera CEU de València va informar aquest dilluns que ha passat a formació online a dos grups després de donar positiu en coronavirus dos alumnes de la institució acadèmica residents en el col·legi major privat Galileu Galilei. Es tracta d'alumnes de primer de Medicina i Veterinària, han concretat des de la institució, que recalquen que és una mesura preventiva.

En la Universitat Politècnica de València, on es troba radicat el col·legi major en el qual es va celebrar una festa que es contempla com a origen del brot, es manté la docència en línia.

CONFINAMENT

La consellera Ana Barceló va avançar ahir algunes mesures per a intentar controlar aquest brot, el major detectat fins al moment a la Comunitat Valenciana. Una d'elles és el confinament voluntari de tot el col·legi major -encara que ja s'havien aplicat mesures d'aïllament anteriorment-, per a la qual se sol·licitarà la ratificació de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en tractar-se d'un col·lectiu de persones no identificades individualment.

Eixa resolució ja està firmada, entrarà en vigor quan es publique i tindrà una durada de huit dies naturals, va precisar la consellera.