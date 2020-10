Iceta cree que él es mejor candidato que Illa a la presidencia de Cataluña porque el ministro es "muy útil" en el Gobierno

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cree que él es mejor candidato a la Presidencia de la Generalitat que Salvador Illa porque el ministro de Sanidad es "muy útil en el gobierno de España".

"El PSC es un proyecto colectivo e intentamos repartir juego y posar la gente a los lugares más útiles", ha añadido en una entrevista a 'Las Mañanas de TV3'. Y en este sentido, ha remarcado que para el PSC es "estratégicamente muy relevante" tener una pieza destacada en el gobierno estatal.

Por otro lado, ha calificado de "camino fracasado" que JxCat plantee las próximas elecciones como plebiscitarias y ha avisado que aunque el independentismo tuviera el 80% de los votos, "esto no lo habilitaría a saltarse la ley".

Iceta ha afirmado que Illa sería un "magnífico" candidato a la Presidencia de la Generalitat y un "magnífico" presidente de la Generalitat pero que se tiene que decidir según las circunstancias. "Nos hemos repartido muy bien el trabajo", ha concluido. El primer secretario del PSC ha explicado que habrá primarias en noviembre en caso de que haya alguno otro militante socialista catalán que se quiera presentar.

Rechaza un tripartito con Cs y PPC

El líder socialista ha explicado que la propuesta de su partido para las próximas elecciones del 14 de febrero se basará en "reactivación económica, reactivación social y reconciliación". Descarta un acuerdo postelectoral con los partidos que vuelan un referéndum de independencia pero también rechaza un "gobierno de frentes" en referencia a un eventual tripartito constitucionalista con Cs y PPC.

Iceta critica el planteamiento de elecciones plebiscitarias de JxCat y ha asegurado que fue un "desastre" cuando se hizo el 2015. Y es que, según el líder de los socialistas catalanes, el independentismo "tendría que renunciar a caminos fracasados" y ha reprochado que ahora quiera hacer "un juego de espejos".

El líder del PSC ha avanzado que mañana tiene previsto encontrarse con el presidente del Parlamento, Roger Torrent, en el marco de la ronda de contactos para ver si hay candidato a la investidura. Y ha añadido que no hay "ambiente" para acordar un candidato que tenga como objetivo convocar las elecciones.

Preguntado por una reforma parcial para adaptar el funcionamiento de las próximas elecciones en el Parlamento al contexto de pandemia, Iceta no es partidario y ha recordado que en Euskadi y en Galicia se hicieron elecciones sin tocar ley. Iceta ha añadido que Cataluña necesita una ley electoral que ahora no tiene y no una "reforma parcial" a cuatro meses de unas elecciones.

En cuanto a la polémica sobre la presencia de Felipe VI en Cataluña, cree que se tendría que haber cambiado la fecha del acto de entrega de despachos judiciales en Barcelona para evitar que coincidiera con la sentencia contra Quim Torra, un hecho que, según Iceta, desaconsejaba la asistencia del Rey en la capital catalana. "No hacía falta encaparrar-se con una fecha cuando había riesgo de coincidencia", ha añadido.

El líder de los socialistas catalanes se ha mostrado partidario de una revisión de los aforos para "dejar muy claro que el jefe del Estado no está por encima de la ley y que puede ser juzgado". Un cambio que, según Iceta, no necesariamente se tendría que hacer reformando la Constitución.

ERC no pactará con el PSC

Roger Torrent, preguntado por si hay movimientos para situar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la campaña electoral catalana, ha respondido que no lo sabe y que tampoco le importa, dejando claro que ERC no quiere pactar con los socialistas: "Nosotros nunca pactaremos con el PSC, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Independientemente de quién sea el candidato, no pactaremos con los que han aplaudido la represión", ha insistido.