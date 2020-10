Casado asegura que Cs no apoyaría una moción de censura contra Ayuso: "Tengo el compromiso de Arrimadas"

Pablo Casado no cree que la presidencia de Ayuso en la Comunidad de Madrid corra peligro. El presidente del PP asegura que está convencido de que Ciudadanos no apoyaría una moción de censura contra la presidenta porque cuenta "con un compromiso firme" por parte de Inés Arrimadas para que los naranjas no se pongan del lado de la izquierda. Tampoco está sobre la mesa, dijo, un adelanto electoral.

En una entrevista en EsRadio, Casado apuntó que según las encuestas que maneja Génova el PP está ya "en empate técnico" con el PSOE de Pedro Sánchez de cara a unas eventuales elecciones generales. En este sentido, no descarta llevar a los tribunales la gestión de Sánchez pero apuesta primero por una comisión de investigación en el Congreso. El líder de la oposición, además, criticó que el Gobierno central cargue contra Madrid. "Pretenden tumbar un Gobierno legítimamente formado".

Casado ha agradecido a Ciudadanos que les haya permitido gobernar tanto en la Comunidad de Madrid como otras autonomías. Dicho esto, ha dicho que tanto Ayuso como Aguado tienen "los mismos objetivos e incluso los mismos principios de política", en medidas como bajar impuestos y favorecer la libertad educativa o la elección de médico y hospital. Además, aclaró que en caso de moción "tendrían que darse casos de transfuguismo".

Por otro lado, el presidente popular ha acusado al Gobierno de ir contra Ayuso. "Como no la han conseguido ganar, ahora pretenden tumbar a un Gobierno legítimamente formado por una pandemia", comentó, antes de añadir que el Ejecutivo central lo que está haciendo es "poner palos en las ruedas". Y terminó siendo muy claro: "La gente quiere políticos serios".

Pablo Casado ha criticado duramente que el PSOE rechace crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, como ha pedido el Grupo Popular, y ha señalado que aunque el PP no descarta recurrir a los tribunales cree que debe dar primero esa batalla en sede parlamentaria.