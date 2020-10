Ningún representante del Parlament acudirá al acto de Felipe VI y Pedro Sánchez este viernes en Barcelona

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha confirmado que no habrá representación del Parlament en el acto de este viernes en Barcelona donde coincidirán Felipe VI y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco del evento empresarial Barcelona Economy Week (BNEW), que tiene lugar esta semana en la capital catalana.

En una entrevista en 'Antena 3' Torrent ha añadido que cree que tampoco irá ningún representante del Govern. De hecho, este lunes, el vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, ha dejado claro que él tampoco asistirá al evento.

De la misma forma, la alcaldesa de Barcelona,Ada Colau, ha anunciado también este lunes que, aunque sí visitará el BNEW, no acudirá al acto concreto en el que participa el monarca.

Torrent ha explicado que en Cataluña hay una mayoría de catalanes con planteamientos republicanos que está en contra de una monarquía "que lleva en los hombros casos de posible corrupción". Y también ha recordado el discurso de Felipe VI del 3 de octubre del 2017 avalando, según él, los policías que asaltaron "a los ciudadanos que iban a votar al referéndum del 1-O". "Por eso en Cataluña la monarquía no es bienvenida, aunque no sea 1-0", ha concluido.

Elecciones: ERC no pactará con el PSC

Preguntado por si hay movimientos para situar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la campaña electoral catalana, ha respondido que no lo sabe y que tampoco le importa, dejando claro que ERC no quiere pactar con los socialistas: "Nosotros nunca pactaremos con el PSC, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Independientemente de quién sea el candidato, no pactarán con los que han aplaudido la represión", ha insistido.