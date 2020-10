Injecció de 41 milions per a la dependència

Donar suport als sectors més vulnerables i reconéixer el lliurament dels quals estan lluitant contra el coronavirus. Eixe és l'objectiu del Nou model social valencià en temps de Covid, presentat aquest dilluns per la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que va anunciar una injecció de 41 milions més per al sistema de dependència i 47 per a la renda d'inclusió; a més dels 11 milions ja informats en ajudes al sector residencial, dels quals el 50% seran per a reforç del personal.

“Les prioritats del Consell del Botànic en la lluita contra la Covid-19 són reconéixer el lliurament i el treball dels quals estan lluitant contra el virus”, però sense perdre de vista l'obligació d'ajudar a aquells que la pandèmia ha deixat sense recursos. En aquest sentit, Oltra va assenyalar que la Comunitat –juntament amb Canàries i Astúries– és de les poques autonomies que ha aconseguit continuar incrementant les persones beneficiàries en el sistema d'atenció a la dependència, fins a les 99.429 actuals, i va afegir que també van pujar en 10.000 els destinataris de la renda valenciana d'inclusió.

Aquests fons, tant per a residències de majors com de diversitat funcional i exclusió social, aniran destinats en un 50% a sufragar la despesa per reforç de personal i pagament de gratificacions als qui “s'han deixat la pell lluitant contra el virus”.

Aquestes gratificacions s'afegiran a les que s'aplicaran al personal sociosanitari dels centres públics, i es faran extensibles a professionals de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.

Oltra va manifestar la seua voluntat que els Pressupostos de la Generalitat per a 2021 recullen una equiparació salarial entre el personal sociosanitari dels centres públics amb professionals de Sanitat, que beneficiarà a 56 metges i 184 infermeres i “reduirà el problema per a trobar personal”.

Altres mesures

Oltra va recordar les diferents mesures implantades per a “afrontar la pandèmia”: els sis centres d'atenció temporal d'emergència, amb 200 places i 3,5 milions de pressupost, i la pròrroga dels carnets de famílies nombroses i monoparentals, i dels certificats de discapacitat.