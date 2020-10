Informadors i neteja extra en Metrovalencia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha decidit posar en marxa set noves mesures de seguretat enfront de la Covid-19, addicionals a les quals ja havia implantat, ara que els seus trens van recuperant els viatgers perduts amb l'inici de la pandèmia.

Entre elles destaca la contractació de 150 informadors per a treballar en totes les estacions atenent les necessitats dels usuaris i controlant el compliment de les normes sanitàries, com van fer en el seu moment els auxiliars de platja contractats a l'estiu.

Així ho va anunciar aquest dilluns el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, després de reunir-se amb l'equip de direcció d'FGV, i els investigadors del CSIC Gloria Sánchez i Xavier Querol, després d'observar com ha augmentat el nombre d'usuaris al setembre.

La tornada a universitats i col·legis i la recuperació de la presencialitat en activitats econòmiques ha fet aconseguir els 149.000 viatgers en un dia en Metrovalencia, el 58% d'ocupació abans de la pandèmia, i els 25.000 en el TRAM d'Alacant (60)%.

El conseller va explicar que s'està buscant el mecanisme “més ràpid” per a poder contractar el nou personal informador que col·laborarà en el control d'accés i aforament, ajudant a la correcta distribució de viatgers en andanes i trens.

No tenen per què ser joves com en el cas dels auxiliars de platja, sinó el que siga “més ràpid”, i encara que la duració del contracte encara està per definir, s'ha estimat que podria ser per un període d'un any, per al que es requeriria una inversió d'entre 3 i 4 milions d'euros.

A més, com a mesura addicional a les de neteja, desinfecció i renovació de l'aire que ja es realitzen en els últims mesos, l'empresa ha reforçat les labors en trens i tramvies, i si fins hui es feien a la nit, a partir d'ara es repetiran pel dia, durant el recorregut dels trens en les hores vall. La nova anàlisi del CSIC sobre presència de Covid-19 en FGV ha detectat traços del virus en 3 de 32 mostres, però “cap infecciós”.